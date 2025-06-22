Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, bu sabaha karşı İran’a yönelik gerçekleştirilen son saldırıyı kınadı. Öztürkler, bu eylemin uluslararası adalet sistemindeki çarpıklığın ve çifte standartların açık bir göstergesi olduğunu belirtti.

Öztürkler yaptığı yazılı açıklamada, Orta Doğu’daki sıcak çatışmaların küresel bir tehdide dönüştüğüne dikkat çekerek, sözde insan haklarını savunan devletlerin yalnızca kınamakla yetindiklerini, somut adım atmadıklarını kaydetti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni de eleştiren Öztürkler, Rum tarafının Kıbrıs Türk halkına karşı yıllardır sürdürdüğü dışlayıcı ve ayrımcı politikaların barış yerine gerilimi beslediğini söyledi.

Türkiye’nin kararlı duruşu ve desteği olmasaydı, benzer saldırıların Kıbrıs Türk halkının da başına gelebileceğini belirten Öztürkler, bunun en son örneğinin Gazze’de yaşandığına işaret etti.

-“Kendimizi artık Birleşmiş Milletler’in adaletine bırakamayacağımızı bir kez daha görmüş olduk”

Gazze ve İran’a yönelik saldırılarda Birleşmiş Milletler’in etkisiz kaldığını ifade eden Öztürkler, “BM artık sembolik bir unsur haline gelmiştir. İşlevselliğini büyük ölçüde yitirmiştir” dedi.

KKTC olarak adaletin yalnızca güçlülerin değil, tüm halkların hakkı olduğunu savunduklarını belirten Öztürkler, “Kendimizi artık Birleşmiş Milletler’in adaletine bırakamayacağımızı bir kez daha görmüş olduk” dedi.