Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ı kabul etti.

Öztürkler, Gaziantep’in direniş ruhunu simgeleyen “Gazi” unvanını taşımasının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde aynı mücadeleyle onurlandırılan Gazimağusa ile benzerlik gösterdiğini vurgulayarak; “Her iki şehir de halkının direnciyle tarih yazmış, bağımsızlık ve özgürlük uğruna bedel ödemiş yerler olarak ortak bir ruhu paylaşıyor” dedi.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Ziya Öztürkler, geçmişte İçişleri Bakanı olarak görev yaptığı dönemde yerel yönetim reformlarını hayata geçirdiklerini hatırlatarak, Türkiye’deki belediyelerle kurulacak iş birliklerinin KKTC’nin kalkınma sürecine büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Belediyelerin halkın her konuda destek alabileceği, disiplinli ve çözüm odaklı yapılar olması gerektiğini belirten Öztürkler, bu anlayışla kardeş belediyecilik ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz da, KKTC ile yerel yönetimler düzeyinde kurulacak iş birliklerinin iki halk arasındaki kardeşlik bağlarını daha da güçlendireceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye teatisinde bulunuldu.