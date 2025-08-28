Cumhuriyet Meclisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Meclis Başkanı Öztürkler, Çulluoğlu anısına oynanan Baf Ülkü Yurdu-Binatlı takımları arasında oynanan karşılaşma öncesinde bir de konuşma yaptı.

Çulluoğlu’nun isminin centilmenlik, emek, sevgi ve aidiyetle özdeşleştiğine dikkat çeken Öztürkler, bu yıl dördüncüsü düzenlenen dostluk maçının, merhumun bıraktığı manevi mirası yaşatma adına önemli bir adım olduğunu belirtti.

Öztürkler, sporun barışın, dostluğun ve birliğin en güçlü dili olduğunu da hatırlatarak, bu karşılaşmada kazanmanın ya da kaybetmenin ötesinde bir anlam arandığını, esas amacın Çulluoğlu’nun temsil ettiği değerlere sahip çıkmak, onun hatırasını yaşatmak ve genç nesillere ilham vermek olduğunu vurguladı.

Karşılaşmaya çıkan her iki takıma başarılar dileyen Öztürkler, centilmenlik ve dostluk ruhuyla dolu bir maç temennisinde bulundu.

Öztürkler konuşmasının sonunda, merhum Cahit Çulluoğlu’nu saygı ve rahmetle andı.