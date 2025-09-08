Halkın Partisi’nden yapılan açıklamaya göre Özersay, TV 2020’de Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’ın programına telefon bağlantısıyla katılarak, gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

“Geçiş kapılarındaki sıkıntının beş Kıbrıslı Rum’un KKTC’de tutuklanması ile bağlantısı olduğu söyleniyor ama geçişlerdeki sıkıntılar önceden de vardı, her dönemde farklı sıkıntılar yaratıldı, bunu unutmamak lazım” diyen Özersay, Rum basınının da, geçişlerdeki gecikmelerin Rum tarafındaki uygulama değişikliğinden kaynaklandığını yazdığını kaydetti.

2003’te kapılar açıldığından bu yana Rum tarafının zaman zaman kuzeye alışveriş akışını engellemek ya da caydırmak için farklı yöntemler kullandığına dikkat çeken Özersay, “Bugün yaşananlar bu zincirin devamıdır” dedi.

-“Yeşil Hat Tüzüğü’ne göre Rum tarafı AB’ye önceden bilgi vermeliydi”

Yeşil Hat Tüzüğü’ne göre, geçiş politikasında bir değişiklik yapılacaksa Rum tarafının bunu önceden AB Komisyonu’na bildirmek zorunda olduğunu ifade eden Özersay, bu hukuki zorunluluğun, Tüzüğün giriş kısmındaki 10’uncu paragrafta düzenlendiğini belirtti. Özersay, AB hukukunun devreye sokulması ve Rum yönetiminin yükümlülüğünün de hatırlatılması gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi öncesinde adayların geçişlerdeki gecikmeleri propaganda malzemesi yaptığını belirten Özersay, “ ‘Ben seçilirsem kapılardaki eziyet bitecek’ demek de, ‘Sorumlu Rum tarafıdır’ diyerek, hiçbir şey yapmamak da popülizmdir” eleştirisinde bulundu.

Doğru olanın, adayların birlikte hareket etmesi ve AB’ye dönük girişimler yapması olduğunu dile getiren Özersay, “Gerekirse hükümet ve muhalefet birlikte Brüksel’e gidip bu konuyu AB’ye taşımalıyız, ortak ses vermeliyiz. Cumhurbaşkanlığı seçim propagandası bir kenara bırakılıp, bu konuda ortak ses verilmesi gerekir” dedi.

Bugün değişen şartlarda özellikle ambulans ve turistik T izni ile taşıma yapan araçların Ledra Palace’tan geçmesinin önünün açılabileceğini de ifade eden Özersay, bunun Metehan’daki yükü bir oranda hafifletebileceğini belirtti.

Araçlar için Güney Kıbrıs’ta geçerli seyrüseferin sadece Metehan Sınır Kapısı’ndan çıkarılmasının da yoğunluğu artırdığını kaydeden HP Genel Başkanı Özersay, “Diğer kapılardan da çıkarılabilse bu yoğunluk bir nebze azaltılabilir. Bunlar pratik hususlardır, AB yetkilileri nezdinde de dile getirilebilirse sonuç almak daha bir mümkün olur” dedi.