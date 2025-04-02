Özersay HP Basın Bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada, bahse konu imamla ilgili Din İşleri Dairesi Başkanlığı’na da başvurduklarını ve bağlı bulundukları yasaya göre disiplin suçu işledikleri gerekçesiyle disiplin soruşturması açılmasını da talep ettiklerini belirtti.

"Bu sabah itibariyle geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yaptıkları açıklamalarla din kisvesi altında nefret söylemi kullanan, halkın bir bölümünü ayrıştıran, hedef gösteren ve ötekileştiren malum imam da dahil çeşitli kişilerle ilgili olarak polise ve Başsavcılığa başvurarak şikayetçi olduk.” ifadelerini kullanan Özersay, Ceza Yasası’nın ilgili maddelerine göre hangi suçların işlendiği konusundaki saptamalarını da paylaştıklarını kaydetti.

Sürecin takipçisi olacaklarını belirten Özersay, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başsavcılık ve polisi göreve davet edeceğini açıklamıştı. Ancak bunu somut bir şikayete dönüştürmek gerekiyordu, biz o söz havada kalmasın diye gereğini yaptık.” dedi.