Kıbrıs Türk Barolar Birliği ile İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği'nden yapılan ortak açıklamada, eğitim serisinin ilkinin, 22-23 Ekim 2024 tarihlerinde Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nde gerçekleştirildiği anımsatılarak, aynı içerikle planlanan ikinci eğitimin ise 9 Nisan’da 09.00-16.30 saatleri arasında yine Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nde yapılacağını belirtildi.

Eğitim, yalnızca eski hükümlüler ile denetimli serbestlik ve şartlı tahliyeden yararlanan bireylere yönelik olacak. Katılımcılara özgeçmiş hazırlama, iş arama teknikleri, genel iletişim ve mülakat becerileri gibi konularda eğitim verilerek, iş bulma ve kariyer süreçlerinde ihtiyaç duyabilecekleri becerilerin kazandırılması hedefleniyor.

Ücretsiz olarak düzenlenecek eğitime sınırlı sayıda katılımcı kabul edilecek. Katılım için +90 533 848 74 84 numaralı telefondan kayıt yapılabilecek. Eğitimi tamamlayanlara sertifika verilecek.

Projenin amacı, Kıbrıs’ın kuzeyinde tekrar suç işlemenin önlenmesine ve eski hükümlülerin sosyal entegrasyonuna katkıda bulunmak olarak açıklanırken, bu çerçevede yerel yasal metinlerin iyileştirilmesine de odaklanılıyor.