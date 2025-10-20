19 Ekim 2025 saat 22.00 sıralarında Ötüken Dr. Fazıl Küçük Caddesi’nde Ali Özdoğdu (E-18) yönetimindeki PM 753 plakalı araç, sağa meyilli virajda direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun sağından çıkarak bir ikametin balkon merdivenine çarptı. Araç savrularak binanın duvarına ve ardından tavanına çarpıp takla attı, balkon demir korkulukları üzerine devrildi. Sürücü Ali Özdoğdu ile aynı araçta bulunan Mahmut Bamya (E-18) ve Hüseyin Şenyer (E-17) Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi görüp taburcu edildi. Soruşturma devam ediyor.