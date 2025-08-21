Ülkemizdeki büyük sendikalardan biri olan Memur-Sen’de 5 Eylül’de gerçekleşecek olan seçimli genel kurulda başkanlığa adaylığını açıklayarak başvurusunu yapan Göktürk Ötüken ve yönetim kurulu adayları çalışmalarını sürdürürken, başkan adayı Ötüken açıklamalarda bulundu.

Göktürk Ötüken “Yapmış olduğumuz başvuru ile ben ve arkadaşlarım Sendikamızın 5 Eylül 2025 tarihinde yapılacak olan 8.Olağan Genel kurulunda yönetime talip olduk” diyerek özelde üyelerinin, genelde tüm çalışanların çözüm bekleyen birçok sorun ile karşı karşıya olduklarını ifade etti.

Ötüken açıklamasına şöyle devam etti: “Bu sorunlardan en önemlilerini söylemek gerekirse 47/2010 halk dilinde göç yasası olarak bilinen yasa kapsamında istihdam edilen çalışanlar bugün geçinememektedir. Geçmişte vergi dilimleri ve hayat pahalılığının maaşlara yansıtılmasıyla ilgili bu yasa kapsamında çalışan insanlarımız için yapılan düzenlemeler yetersiz kalmıştır. Bugün hâlâ söz konusu yasadan önce istihdam edilen kamu çalışanlarıyla bu yasa geçtikten sonra istihdam edilen çalışanlar arasında mağduriyet ve diğer ödenekler ve özlük hakları arasında ciddi uçurum vardır. Bu nedenledir ki göreve gelmemiz durumunda 47/2010 sayılı yasa yapıldıktan sonra istihdam edilen çalışanların eşit işe eşit ücret anlayışıyla gerekli tüm adımları kararlılık ile atacağız” dedi.

Çalışma hayatında bir diğer önemli sorununun ise kamuda istihdam edilen geçici statüde ki kamu görevlileri olduğunu belirten Ötüken “Geçicilerin hak ve menfaatlerini yeniden düzenleyecek olan yasa tasarısı Mecliste komite aşamasındadır. Göreve geldikten sonra ilk işimiz yasanın Meclis Genel Kurulunda hızlı bir şekilde yasallaşmasını sağlamak için hükümet ve Mecliste temsil edilen diğer siyasi partiler ile diyaloğu artırmak olacaktır” diye konuştu.

Örgütlenme özgürlüğünün Uluslararası Çalışma Örgütü İLO'nun kurucu ilkesi olduğunu ve bu ilkenin uzun yıllar önce Meclisimizde de kabul edildiğini ifade eden Göktürk Ötüken “Ancak profesyonel sendikacılık adı altında kamuda yetkili sendikalara verilen bazı imtiyazlar örgütlenme özgürlüğünü ve çalışma hayatında fırsat eşitliğini ortadan kaldırmaktadır, bu bağlamda diğer sendikalar ile vereceğimiz değişiklik önergeleri ile kamudaki örgütlenme özgürlüğü ve fırsat eşitliği önündeki engelleri birlikte aşmaya çalışacağız” diyerek sözlerini tamamladı.