Ülkemizin en faal folklör derneklerinden olan Othello Folklör Derneği Olağan Genel Kurulu yapıldı. Mağusa Gelişim Akademisi binasında gerçekleşen genel kurulda, uzun yıllardır faal olarak dernek bünyesinde folklörcü ve eğitmen olarak çalışan İsmail Manyera başkanlığa seçildi. Genel kurulda faaliyet ve mali raporlar katılımcı üyelerin oybirliğiyle onaylandı.

Dernek yönetim kurulu ve görevlendirmeler ise şu şekilde oluştu:

Başkan: İsmail Manyera

Başkan Yrd: İbrahim Yorgancı

Sekreterler: Nuray Sevimli-Mahan Zorlu

Mali işler sorumlusu: Hasan Mercan

Kültürel ve Sosyal Faaliyetler sorumlusu: Ziynet Uçaner Ataoğlu

Üyeler: Çisem Yorucu, Alya Bakkaloğlu

Yedek üyeler: Ayşe Öztunç, Edayla Eriş

Denetleme Kurulu

Filiz Kavaz

Müge Evram

Gülcan Kulaklı

Yedek üye: Nihal Varol Akımcı

Yedek üye: Sıdıka Hoca

Disiplin Kurulu

Neşe Evram

Filiz Güzer

Melike Özyıldız

Yedek üye: Naile Günbay

Yedek üye: Hibeti Kadı