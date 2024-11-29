Ülkemizin en faal folklör derneklerinden olan Othello Folklör Derneği Olağan Genel Kurulu yapıldı. Mağusa Gelişim Akademisi binasında gerçekleşen genel kurulda, uzun yıllardır faal olarak dernek bünyesinde folklörcü ve eğitmen olarak çalışan İsmail Manyera başkanlığa seçildi. Genel kurulda faaliyet ve mali raporlar katılımcı üyelerin oybirliğiyle onaylandı.
Dernek yönetim kurulu ve görevlendirmeler ise şu şekilde oluştu:
Başkan: İsmail Manyera
Başkan Yrd: İbrahim Yorgancı
Sekreterler: Nuray Sevimli-Mahan Zorlu
Mali işler sorumlusu: Hasan Mercan
Kültürel ve Sosyal Faaliyetler sorumlusu: Ziynet Uçaner Ataoğlu
Üyeler: Çisem Yorucu, Alya Bakkaloğlu
Yedek üyeler: Ayşe Öztunç, Edayla Eriş
Denetleme Kurulu
Filiz Kavaz
Müge Evram
Gülcan Kulaklı
Yedek üye: Nihal Varol Akımcı
Yedek üye: Sıdıka Hoca
Disiplin Kurulu
Neşe Evram
Filiz Güzer
Melike Özyıldız
Yedek üye: Naile Günbay
Yedek üye: Hibeti Kadı