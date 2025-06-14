Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının Annan Planı döneminde Anavatan Türkiye ile yürütülen politikaya güven duyduğunu ve o yönde iradesini gösterdiğine işaret ederek, İlber Ortaylı’nın, Annan Planı’na oy verenlerle ilgili sarf ettiği cümlelerin, gereksiz, maksadını aşan ve hatalı olduğunu belirtti.

Tatar, Avrasya Stratejik Araştırma Kurumu Başkanı Murat Doğanay’ın önerisi ve daveti üzerine Cumhurbaşkanlığında “Türk’ün Ebedi Davası Kıbrıs” başlıklı konferans veren tarih Profesörü İlber Ortaylı'nın konuşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tatar, açıklamasına şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk halkı her zaman olduğu gibi Annan planı döneminde de Anavatan Türkiye ile yürütülen politikaya güven duymuş ve o yönde iradesini göstermiştir. Bugün ise o dönemden de çıkarılan derslerle ortaya çıkan bambaşka bir konjonktür ve gerçeklik vardır. Seçildiğim ilk günden itibaren bu gerçeklik çerçevesinde ‘egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüye’ dayalı iki devlet temelinde bir uzlaşı politikasını yine Türkiye Cumhuriyeti’nin kararlı desteği ile sürdürmekteyim. Halkımızın da bu politikayı benimsediğini ve desteklediğini görmekteyim.”

Tatar, birlik ve beraberliğe büyük ihtiyaç duyulan bu dönemde, toplumu germek yerine, herkesin daha duyarlı olması, söyleşinin baştan sona izlenmesi ve Ortaylı’nın bugüne kadar Kıbrıs Türk halkı ile ilgili saptamalarının göz ardı edilmemesi çağrısında bulundu.