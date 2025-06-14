Kıbrıs Türk tarihi içinde önemli yer tutan Ailelerden Manyera Ailesi’nden İlber Ortaylı’ya tepki geldi. İş insanı Ramiz Manyera’nın oğlu Bora Manyera’nın sosyal medya paylaşımı büyük ilgi gördü. Bora Manyera, “Bizi yönetenlere selam olsun. Kendi Halkına hakaret ettiren kim ise esas Vatan Haini onlar sayılır” dedi.

Manyera'nın açıklamasının tamamı şöyle:

“Sabah sabah hiç mütevazi olamaycağım, kimse Babam Ramiz Manyera’nın bu ülkedeki milliyetciliğini sorgulayacak bir durumda olduğunu düşünmüyorum. Herkes yıllarca babamın KKTC için verdiği her türlü Vatan mücadelesini bir şekilde duydu veya bilmiyorsa öğrenmesi gerektiğini düşünmekteyim. Gerek mücahit olarak gerek iş adamı olarak. Babam Annan planının en büyük destekcilerinden biriydi. Girne kapısı önünde yapılan miting de “Yes Be Annem” sloganı ile o akşam üzeri binlerce insana, yani %65 evet deyen kısmına bir çözüm olması gerektiğini ve bugün ülkenin politik olarak beceriksizliklerini ileri görüp evet denmesine inandığı içindi. Adamı sağolsunlar haklı çıkardılar!

Annan planı döneminde bizler ailece hepimiz “Evet” mühürü vurarak daha iyi bir gelecek umut ettik. İyikide evet demişiz.

Şu anda bizi yönetenlere selam olsun. Kendi Halkına hakaret ettiren kim ise esas Vatan Haini onlar sayılır. Bunu bu halk unutmayacaktır.”