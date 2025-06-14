Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen “Türk’ün Ebedi Davası Kıbrıs” başlıklı konferans önceki gün Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi. Konferansta konuşan Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın Kıbrıslılarla ilgili çirkin sözleri kısa sürede ülkenin gündemine düştü. Ortaylı, Annan Planına “Evet” diyen Kıbrıslı Türkleri “ihanetle” suçladı. Ortaylı ayrıca “ahmaklık” imasında bulundu.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, konferansın bir bölümünde Annan Planına değinerek, Rumların plana “ahmaklıktan” ve “tembellikten” hayır dediğini; Kıbrıslı Türklerin plana destek vermesinin arkasında ise “hıyanet” bulunduğunu söyledi. Ortaylı “bu hıyanetin de arkasında çok zekâ yok” sözlerini sarf etti. Konferansın sonunda söz alan gazeteci Hasan Hastürer’in “Plana evet diyen %65 çoğunluk hain ve ahmak olamaz” sözlerinden sonra da geri adım atmayan Ortaylı, “Rakam doğru” diyerek alaycı bir karşılık verdi. Salonda bulunanların Ortaylı’nın hakaret içerikli sözlerini alkışlaması ayrıca tepki çekti.

SİCİLİ KABARIK

Annan Planına “hayır” diyen Kıbrıslı Rumları “aptal” ve “tembel” olarak nitelendiren, plana “evet” diyen Kıbrıslı Türklere ise “ihanet” suçlaması yöneltip “aptal” imasında bulunan Prof. Dr. İlber Ortaylı, benzer hakaretleri nedeniyle Türkiye’de de geçmişte tepki çekmişti.

“Aptal” suçlamasını sık sık kullanan Ortaylı’nın akılda kalan bazı hakaretleri şöyle:

Uğur Dündar’a (2014): “Aptalın biri. Salak bir herif yani.”

Hasan Cemal’e (2018): “Aptal herifin teki. Zaten salaktır.”

Kanal 24’e (2014): “Ne bu ya 24 mü? Ay ne b.. bir kanal.”

Donald Trump’a (2024): “Trump da bir geri zekalı arkadaş.”

“Cahil” ve “aptal” sözcüklerini sık sık kullanan Ortaylı bir yayında “Bizim milletimiz tarih bilmez, böyle aptal aptal konuşur” ifadesiyle de büyük tepki çekmişti.