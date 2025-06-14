Filistin'i işgal edip katliam yapan İsrail, bu kez İran'a saldırdı. İki ülke arasında tırmanan gerilim İsrail'in “Yükselen Aslan” adını verdiği saldırısıyla çatışmaya dönüştü.

İsrail, İran’ın birkaç gün içinde 15 nükleer bomba yapmaya hazırlandığını öne sürerek dün sabaha yakın saat 03.00’te İran'ın başkenti Tahran dahil bazı kentlerde nükleer ve konvansiyonel hedeflere saldırı düzenledi.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti.

Saldırıda hayatını kaybedenlerden Feridun Abbasi, İran'ın Atom Enerjisi Kurumu Başkanı olarak bir dönem görev yaptı. Abbasi, 2010'da İsrail'in suçlandığı suikast girişiminden yaralı kurtulmuştu.

Yaşamını yitiren diğer bilim insanı Muhammed Mehdi Tehrançi ise İslami Azad Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürütüyordu.

Saldırılarda Natanz nükleer tesisinde hasar oluştu, ancak can kaybı yaşanmadı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), radyasyon seviyelerinde artış olmadığını açıkladı. Fordo ve Buşehr tesislerinin ise hedef alınmadığı bildirildi.

78 KİŞİ ÖLDÜ YÜZLERCE KİŞİ YARALANDI

İran basınına göre saldırılarda Tahran'da 78 kişi öldü, 329 kişi yaralandı.

İsrail İran'ın nükleer tesisleri, balistik füze tesisleri ve askeri karargahlarının vurulduğunu açıkladı ve bunun Tahran'ın nükleer silah edinmesini önleme amaçlı bir operasyonun ilk parçası olduğu uyarısında bulundu. İsrail ordusu, 200 savaş uçağıyla 100’den fazla hedefi vurduklarını, İran’ın hava savunma sistemlerini devre dışı bıraktıklarını ve İran’ın hava sahasındaki “hareket serbestisini” artırdıklarını açıkladı.

İsrail, saat 11.00’de saldırının sona erdiğini açıklasa da kısa süre sonra Tebriz ve Hamedan’a yeni saldırılar düzenlendi.

İRAN 100 İHA GÖNDERDİ

İran ise misilleme olarak İsrail’e 100’den fazla İHA fırlattı. Ürdün hava sahasında füzeler ve İHA’lar İsrail tarafından etkisiz hale getirildi.

İsrail, muhtemel İran karşı saldırısına karşı önlem olarak Ben Gurion Havalimanı’ndaki yolcu uçaklarını yurt dışına tahliye etti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, “Bize meydan okuyanları uyarıyorum, ağır bedel ödersiniz” dedi.

İran lideri Ali Hamaney ise saldırılarda üst düzey komutanların ve bilim insanlarının öldüğünü belirterek, İsrail’e “sert karşılık” verileceğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi saldırı sonrası acil toplantıya çağrıldı. İran, İsrail’in “hukuk dışı eylemlerine” kararlı şekilde yanıt vereceklerini bildirdi.

İSRAİL'DEN İKİNCİ DALGA SALDIRI

İsrail, sabah saatlerindeki ilk saldırının ardından İran’ın Şiraz, Huzistan ve Natanz’daki nükleer tesisini de hedef aldı. Tesnim Haber Ajansı, saldırılarda aralarında Feridun Abbasi ve Muhammed Mehdi Tehrançi’nin de bulunduğu altı nükleer bilim insanının öldüğünü bildirdi. Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade’nin de öldüğü iddia edildi.