Meteoroloji Dairesi Sismoloji Servisinden verilen bilgiye göre, 11.09 sırlarında, Akdeniz Deprem İstasyonu’nda istasyondan yaklaşık 130 km uzaklıkta, aletsel büyüklüğü Richter Ölçeğine göre ML:5.1 olan (Orta Şiddette) deprem kaydedildi. Deprem merkez üssünün 35.86 Kuzey ve 31.70 Doğu Koordinatlarında, Antalya Körfezinde yaklaşık 6km derinliğinde olduğu saptandı.
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