Üç gün yer yer sağanak yağmur bekleniyor Üç gün yer yer sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi Sismoloji Servisinden verilen bilgiye göre, 11.09 sırlarında, Akdeniz Deprem İstasyonu’nda istasyondan yaklaşık 130 km uzaklıkta, aletsel büyüklüğü Richter Ölçeğine göre ML:5.1 olan (Orta Şiddette) deprem kaydedildi. Deprem merkez üssünün  35.86 Kuzey ve 31.70 Doğu Koordinatlarında, Antalya Körfezinde yaklaşık 6km derinliğinde olduğu saptandı.