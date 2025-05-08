Korkuteli köyünde, 30 Nisan akşamı evinin önünde aracına binmek üzere olan 30 yaşındaki Muhammet İkbal Köksal’a motosiklet üzerinden 3 el ateş ederek kalçasından yaralayan ve kullandığı araca kasten hasar verdiği iddia edilen 33 yaşındaki Davut Zengin tutuklandı.

Zanlı dün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Zanlı aleyhine 2 gün tutukluluk emri alındı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak olguları aktaran polis müfettiş muavini, 30 Nisan’da, saat 19.50’de, Lefkoşa-Gazimağusa anayolu kenarında, Korkuteli’nde sakin Muhammet İkbal Köksal’a, park halindeki aracına bindiği esnada meçhul bir kişi tarafından 3 el ateş edildiğini, kurşunlardan birinin müştekinin kalça kısmına, birinin aracın ön kapısına, diğerinin ise aracın ön camına isabet ettiğini belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada, zanlı Davut Zengin’in, müştekiyle, Kurtuluş köyü kavşağı yakınında bir arazi yüzünden aralarında husumet bulunduğunun ve zanlının, 28 Nisan’da müştekiyi tehdit ettiğinin belirlendiğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının yapılan şikâyet üzerine bir gün tutuklu kaldığını, ancak serbest kaldığını 29 Nisan’da, müştekinin akrabasına yabancı bir telefon numarasından mesaj atarak, “Sende damadın da ayağınıza sıktınız, sizi bitireceğim” şeklinde tehdit içerikli mesaj attığını açıkladı.

Polis, zanlının 6 Mayıs’ta tespit edildiğini ifade etti. Polis zanlının yapılan sorgusunda, cep telefonunu kendilerine vermek istemediğini ve telefonun yerini söylemediğini, baz istasyonu incelemesi bakımından zanlının telefonunun büyük önem taşıdığını belirtti. Polis, telefonun halen arandığını belirterek soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Mahkeme, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.