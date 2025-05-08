Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda son finalist belli oldu.

İlk maçı 1-0 kazanan Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain, bugün İngiltere ekibi Arsenal'ı Parc des Princes'te konuk etti.

27. dakikada Fabrian Ruiz ile PSG gol perdesini açtı ve maçta 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

PSG ikinci yarının 67. dakikasında penaltı kazandı topun başına geçen Vitinha penaltıyı gole çeviremedi. Raya yaptığı kurtarışla gole izin vermedi.

72. dakikada PSG'de final kapısını aralayan isim Hakimi oldu. Hakimi skoru 2-0'a getiren golü kaydetti.

Arsenal'i ümitlendiren gol 76. dakikada Saka'dan geldi. Saka durumu 2-1'e getirdi ancak tur için yeterli olmadı. Mücadeleyi 2-1 kazanan PSG toplamda 3-1'lik skorla adını finale yazdırdı ve Inter'in rakibi oldu.

"Devler Ligi"nde final maçı, 31 Mayıs Cumartesi günü Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak.