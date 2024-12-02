Girne Karakum’da önceki akşam meydana gelen ölümlü kaza için görevli bulunan polise araba çarptı.
Girne - Çatalköy Anayolunun Ozanköy yol kavşağında, 43 yaşındaki Fatma Fahracı, yönetimindeki YE 687 plakalı salon aracı ile Çatalköy istikametinden Girne istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği esnada Ozanköy yol kavşağına geldiğinde, Karakum Uğur Mumcu Caddesi üzerinde önceden meydana gelen ölümlü trafik kazası nedeniyle Çatalköy istikametinden Girne istikametine doğru seyreden araç trafiğini Ozanköy istikametine doğru yönlendiren görevli Polis Memuruna çarptı.
Kaza sonucu yaralanan polis memuru kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.