Girne - Karakum'da Uğur Mumcu Caddesi üzerinde önceki akşam saat 19.20 sıralarında meydana gelen kazada, Soukaına Kırba hayatını kaybetti.

75 yaşındaki Plümer Osman Ertüngü, yönetimindeki HV 548 plakalı araç ile Çatalköy istikametinden Girne istikametine doğru seyrettiği esnada Metropol Süpermarket önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan 19 yaşındaki Soukaına Kırba, 21 yaşındaki Khaoula Ferdous ve 18 yaşındaki Aya Boulhannı adlı üç kıza çarptı.

Çarpma sonucu savrulan yaya Soukaına Kırba karşı istikametten gelmekte olan 43 yaşındaki Serdar Özbek yönetimindeki MU 777 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam eden HV 548 plakalı araç sürücüsü yine karşı istikametten gelmekte olan 25 yaşındaki Neslişah Gözüken yönetimindeki RZ 028 plakalı araca çarpıp durdu.

Kaza sonucu yaya Soukaına Kırba olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan yaya Khaoula Ferdous ve Aya Boulhannı ile HV 548 plakalı araç sürücüsü Plümer Osman Ertüngü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 78 yaşındaki Tünay Ertüngü, Girne Dr Akçiçek Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan yaya Aya Boulhannı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilirken diğer yaralıların tedavilerine Girne Dr Akçiçek Hastanesinde devam ediyor.