Yusuf Karayusufoğlu

Veteran milli masa tenisçimiz Fadıl Olguner Bursa’da yapılcak olan veteran ferdi ve takım müsabakaları için Bursa’ya gidiyor.4-6 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan Türkiye çapındaki Veteran takım ve Açık(open) turnuvasına katılacak Olguner, takım maçlarında Isıtıcılar Spor takımında oynayacak.Open Turnuvada ise ferdi yarışacak. Olguner müsabaka nedeniyle dün yaptığı basın açıklamasında hem takımlarda ve hem de ferdilerde iddialı olduğunu belirtti. Olguner daha önce de Bursa’da şampiyon olduğunu hedefinin yine şampiyonluk olduğunu vurguladı.