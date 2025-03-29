Stat: Mormenekşe Cemal Balses Stadı

Hakemler: Ali Özer, Yunus Çağlar, Osman Karakaya

Mormenekşe: Haluk, Ertan, Isaac, Fetin(Mehmet), Tugay(İsmet), Mehmetali(Aziz), Sami, Arda, Ramazan(Erdoğ), Bülent(Ahmetcan), Erhan.

Türk Ocağı: Osman, Canpolat, Mahmut, Mehmet, Mustafa, Barış(Ulaş), Hasan, Burak, Kağan(Mahmut Fansa), Cevdet(Eren), Asrın.

Goller: Dk. 26 Erhan, Dk. 45 Bülent (Mormenekşe) Dk. 30 Burak (Pen.)(Türk Ocağı)

Aksa Birinci Lig Süleyman Göktaş Sezonu 25. Haftasının önemli karşılaşmasında Mormenekşe ile Türk Ocağı kozlarını paylaştı. İkinci devre öncesinde saha dışında başlayan futbolcular arasındaki gerilim ile meydan muharebesine dönen olay sonrasında geç başlayan ikinci devre sonunda Lider Mormenekşe rakibini 2 – 1 mağlup ederek en yakın takipçisi ise puan farkını 10’a yükseltti.

Dk.8 Hızlı gelişen Türk Ocağı atağında Burak’ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Kağan’ın vuruşunda kaleci Haluk topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.

Dk. 23 Organize gelişen Türk Ocağı atağında Mormenekşe ceza sahası önünde topla buluşan Burak’ın şutunda top üst direği yalayarak auta gitti.

Dk. 25 Hızlı gelişen Mormenekşe atağında Ocak ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ramazanın şutunda kaleci Osman uzanarak topu kontrol etti.

Dk. 26 Mormenekşe’nin kullandığı kornerde kaleci Osman’ın boşa çıkması sonrasında Erhan kafayla topu ağlara gönderdi. 1 – 0

Dk. 30 Türk Ocağı atağında orta alandan Mormenekşe ceza sahası üzerinde bulunan Asrın’a gönderilen topu alan Asrın ceza sahası içinde Tuğay’ın müdahalesi ile yerde kalınca hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Burak topu ağlara gönderdi. 1 – 1

Dk. 32 Mormenekşe atağında Ocak ceza sahası üzerinde topla buluşan Bülent’in şutunda kaleci Osman topu köşeden kornere çeldi.

Dk.38 Türk Ocağı atağında Kağan’ın soldan ceza sahasına girerken ortasında Asrın’ın vuruşunda top üst direğin altına vurarak çizgiden oyuna döndü.

Dk. 45 Mormenekşe’nin kazandığı korner atışında Mehmetali’nin ön direğe yaptığı ortada gelen topa ayak koyan Bülent topu ağlara gönderdi. 2 – 1

İkinci devre öncesinde tribünlerde başlayan ve saha içine taşan gerginlik sonucunda büyük olaylar yaşanırken yaralananlar ve polis tarafından tutuklananlar oldu. İkinci devre yaklaşık 20 dakika geç başladı.

İkinci devrede yine baskılı oynayan ve gol pozisyonuna giren Türk Ocağı olurken, Mormenekşe kalecisi Haluk kalesinde devleşerek gole izin vermedi. Maçın son anları adeta heyecan fırtınasına sahne oldu.

Dk.90 Türk Ocağı atağında Burak kaleci işe karşı karşıya kaldığı anda vuruşunda kaleci Haluk gole izin vermedi.

Dk. 90 + 7 Türk Ocağı atağında Mormenekşe ceza sahası içinde topla buluşan Asrın’ın vuruşunda kaleci Haluk yine gole izin vermedi.

Karşılaşma Mormenekşe’nin 2 -1 üstünlüğünde tamamlandı ve bu sonuçla Mormenekşe puanını 55 yaparak en yakın rakibi Yeniboğaziçi’yle puan farkını 10’a yükseltti. Türk Ocağı ise 44 puan ve averajla 4. sıraya geriledi.