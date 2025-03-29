STAT: Gönyeli Stadı

HAKEMLER: Utku Hamamcıoğlu, Rüya Sakallı, Yalçın Kabacıklı

GÖNYELİ: Kıvanç Demircioğlu, Ahmet Can Temel, Berkem Nursal, Bayram Anday (Dk.90 Doukara), İbrahim Kaba (Dk.90+5 Ahmet Üney), Azat Tip, Ceylan Taneri (Dk.90+5 Yusuf), İsmail Sarıkaya, Ömer Bayraktar, Ege Uçar (Dk.86 Ahmet Aksoy), Abdoul Razak

LEFKE: İrfan Özbay, Aykut Esmeraslan, Yakup Esmeraslan, Mustafa Tahsildaroğulları, Rahmi Çelik (Dk.69 Okan), Mustafa Süzgen (Dk.69 Mehmet Ali), Candy Agbane (Dk.84 Serhat), Arda Karanfiloğlu, Erkan Yolaç, Yao Kouassi, Christopher Fourmy

GOLLER: Dk.6 (P) Abdoul Razak (Gönyeli)

KIRMIZI KART: Dk.44 Ahmet Can Temel (Gönyeli)

AKSA Süper Lig'in 25'inci haftasında Gönyeli ile Lefke karşı karşıya geldi. Gönyeli Stadı'nda yer alan, ev sahibi ekibin 10 kişi kaldığı, Lefke'nin bir penaltıdan yararlanadığı maçı 1-0 kazanan Gönyeli, ligde hükmen kazandığı Değirmenlik maçından beş maç sonra hanesine 3 puan yazdırmış oldu.

Gönyeli'nin galibiyet golünü 6'ncı dakikada penaltıdan Abdoul Razak kaydetti

6'ncı dakikada Mustafa Tahsildaroğulları'nın ceza sahası içinde Ceylan'a yaptığı müdahale sonrası Gönyeli penaltı kazandı. Topu ağlarla buluşturan Abdoul Razak takımını 1-0 öne geçirdi.

44'üncü dakikada Ahmet Can'ın orta sahada Mustafa Tahsildaroğulları'na yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü.

76'ncı dakikada ceza sahası içerisinde Abdoul Razak'ın Kouassi'ye müdahalesiyle bu kez Lefke penaltı kazandı. Kaleci Kıvanç, Fourmy'nin vuruşuna gol izni vermedi.

Alınan bu sonucun ardından Gönyeli 24 puana yükselirken Lefke 45 puanda kaldı.

Ligde gelecek hafta Gönyeli, DND Larnaka Gençler Birliği'ne konuk olacak. Lefke'nin Değirmenlik ile maçı olduğu için haftayı hükmen galibiyetle kapatacak.

(Foto: Gökhan Kuzu)