Dernekten verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk halkının geleceğini şekillendiren temel unsurun eğitim olduğu bilinciyle 22 Nisan’da kurulan Dernek, hem eğitim-öğretim süreçlerini daha ileri bir seviyeye taşımayı hem de son dönemde giderek artan okul sorunlarına karşı ortak bir duruş sergilemeyi hedefliyor.

Bu hedef doğrultusunda, başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere sendikalar ve okul aile birlikleriyle iş birliği içerisinde çalışmayı planlayan Dernek, tüm okul yöneticilerini çatısı altında toplamak amacıyla örgütlenme çalışmalarına hız verdi.

Kuruluşunun ardından ilk genel toplantısını gerçekleştiren Yön-Der’de yetkili kurullar da belirlendi.

Buna göre, Yönetim Kurulu; Ziya Tüzel (Başkan), Arzu Arhun Topçu (Asbaşkan), Hasan Sarpten (Yazman), Çiğeltem Yıldırım Arifoğlu (Sayman), Ayşe Deveci, Halide Eser Eğitmen ve Hale Alibaba Erden’den (faal üyeler) oluştu. Yedek üyeler ise Seral Alicik ile Candan Kortay olarak belirlendi.

Denetleme Kurulu ise Ertuğrul Aktu, Gülden Öyçüm, Özge Öğmen ve Ali Erden’den oluşurken, Disiplin Kurulu’nda Mehmet Güneyli, Kemal Dervişoğulları, Ali Çoban ve Sevda Işıktaş yer aldı.