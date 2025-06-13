Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre panelde Kıbrıs meselesine ilişkin iki devletli çözüm yaklaşımının, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün tescilini güçlendirme yöntemleri değerlendirilecek.

Açıklamaya göre Kıbrıs tarihinin kritik dönemeçleri; 1960 Anayasası’nın imza süreci, 1974 Barış Harekâtı’nın arka planı ve günümüzde benimsenen iki devletli çözüm politikasının detaylı biçimde ele alınacağı panele kamu kurumları, özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve üniversite öğrencileri katılacak.

Panel programı kapsamında Kıbrıs Barış Harekâtı’na ilişkin tarihi fotoğrafların yer alacağı bir sergi de yapılacak.