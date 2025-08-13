İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, artan adli suçları dikkate alarak ülkeye girişlerde sorgulama yapıldığını, kaçakların ihracı konusunda daha hızlı adımların atıldığını söyledi

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Kuzey Kıbrıs’ta artan adli suçları dikkate alarak sınır kapılarında muhaceret önlemlerinin artırıldığını söyledi. Bu yıl içinde 2 bin 500 yabancının ülkeye alınmadığını belirten Oğuz “Hedefimiz suça meyilli kişilerin ülkeye girişini engellemektir. O yüzden muhaceret kontrolü sırasında sorgulama süresi artırılmıştır” dedi.

tv2020’de yayınlanan, Cemre Akar’ın sunduğu ‘360 Derece’ programına katılan Bakan Oğuz, Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan yabancı sayısının 100 bine ulaştığını, kaçakların yakalanması için polisin daha yoğun bir çaba gösterdiğini söyledi. Oğuz; hem vatandaşların, hem de ülkeye gerek turizm, gerekse eğitim amaçlı gelenlerin huzur ortamında yaşaması için önlemlerin artırıldığına dikkat çekti.

2 bin 500 giriş engeli, 821 deport

Bakan Oğuz, sınır kapılarında denetimlerin artırıldığını belirterek, önemli bilgiler paylaştı. Oğuz, 2025 yılının ilk sekiz ayında 2 bin 500 kişinin ülkeye girişinin yasaklandığını, 821 kişinin ise deport edildiğini açıkladı. Oğuz, 2 bin 500 kişinin içerisinde Somali, Irak, İran, Türkiye, Türkmenistan ve Pakistan gibi ülkelerden gelenler olduğunu belirtti. Bakan Oğuz, “Yetkiyi Baş Muhaceret’e verdik. Ülkeye giriş yapmak isteyen 2 bin 500 kişi sorgulandı ve alınmadı. Mülakatlar yapıldı. Geliş amacı, buradaki bağı, nerede kalacağı gibi sorular soruldu. Tatmin edici cevap veremeyenlerin ülkeye girişi engellendi” dedi.

Transit vizeyle gelenlerin de kontrol edildiğini belirten Oğuz, deport işlemlerinin Türkiye ile iş birliği içinde yürütüldüğünü vurguladı. Bakan Oğuz, Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan yabancı sayısının 100 bine ulaştığını, kaçakların yakalanması için polisin daha yoğun bir çaba gösterdiğini söyledi. Deport işlemleriyle ilgili de bilgi veren Bakan Oğuz şunları söyledi: “İkamet izinsiz oldukları için direkt deport edilenler var. Bir de ülke güvenliği açısından risk oluşturanlar deport ediliyor.

Suça karışan ve ikamet izinsiz olanlar direkt deport edilmiyor, yargı süreci bittikten sonra ülkesine gönderiliyor. Eğer sadece ikamet izinsizse, bir suça karışmamışsa kişiyi 3-4 gün içerisinde deport ediyoruz.” Bir yılda 90 milyona mal oldu Mültecilerin ve kaçakların, geçmişte deport edilene kadar cezaevine gönderildiğini ancak bu uygulamanın değiştiğini belirten Oğuz, geçen yıl bu kişiler için devlet tarafından bir yurt kiralandığını ifade etti.

Söz konusu yerin kira sözleşmesinin geçtiğimiz Temmuz ayında sona erdiğini söyleyen Oğuz, “Devletin kiraladığı bu yerin yıllık maliyeti 90 milyon TL oldu” dedi. Mülteciler için özel olarak kiralanan bu alanın göç gönderme merkezi olarak kullanıldığını aktaran Oğuz, “Burada yemek, sağlık ve temizlik giderleri de karşılanıyordu. Temmuz ayı sonunda sözleşme bitti. Yeni bir yer bulacağız ancak bu kez devlete ait bir yer olacak ve kira ödemeyeceğiz.

Yeni yerimize geçtiğimizde yemek, sağlık ve temizlik hizmetlerini yine devlet karşılayacak” diye konuştu. KKTC güvenli bir ülke Bakan, KKTC’de iç asayişin sağlanmasının öncelikleri arasında olduğunu vurgulayarak, “Amacımız, hem yurtdışındaki insanların KKTC’yi cazibe merkezi olarak görmesi hem de kendi toplumumuzun iç güvenliğinin sağlanmasıdır” dedi. KKTC’nin güvenli bir ülke olduğunu vurgulayan Oğuz, “Birçok insan ülkemize yatırım yaptı. Eğer burası suç cenneti olsaydı kimse yatırım yapmazdı. Yine birçok öğrenci geliyor, güvenli olmasa gelmezlerdi” ifadelerini kullandı. Suç oranlarını azaltmak amacıyla güvenlik güçlerinin görevini yerine getirdiğini, polise yeni alımlar yapıldığını ve teşkilatın güçlendirilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü kaydeden Oğuz, “İnsanlar ülkeye gelirken alınlarında suç işlemeye geldikleri yazmıyor.

Bizim görevimiz sıkı denetim yapmaktır. Biz de üstümüze düşeni yapıyoruz” diye konuştu. En büyük sorun kayıt dışılık En büyük sorunlardan birinin kayıt dışılık olduğunu ifade eden Oğuz, “Bu ülkeye gelip çalışma veya öğrencilik hayatı bittikten sonra gitmeyenler kaçak yaşam sürüyor. Şimdi kayıt dışılıkla mücadele için merkez oluşturduk ve mobil araçlarla denetimlere başladık. Herkesi suçlu olarak göremeyiz, bu ırkçılığa girer. Suçlar bireyseldir ve bireysel olarak tespit yapılmalıdır. Önemli olan kayıt dışı yaşamı ortadan kaldırmaktır” dedi. Sınır kapılarında parmak izi örneği alınacak Bakan Oğuz, sınır kapılarında 2026 yılı itibariyle parmak izi sorgulaması yapılacağını söyledi.

Oğuz, “Sınır kapılarında KKTC vatandaşı dışındakilerden parmak izi örneği alınacak” dedi. 799 tutukludan 288’i KKTC vatandaşı Bakan Oğuz, cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısına ilişkin bilgi verdi. Oğuz, cezaevinde şu an 799 kişinin bulunduğunu, bunların 288’inin KKTC vatandaşı olduğunu açıkladı.