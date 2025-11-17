Gazimağusa İlahiyat Koleji Yapım Projesi Protokolü’nün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı’nın bugün Meclis’te ele alınacak olması sebebiyle yapılan eylemde, KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, KTÖS Başkanı Mustafa Baybora ile KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel basın açıklaması yaptı.

-Eylem

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, eğitimin, toplum mühendisliğinde en etkili araç olduğunu belirterek, "eğitimi gericileştirerek" hedeflenen toplum modeli yaratma çalışmaları kapsamında ülkede dayatmalar yapıldığını savundu.

Gazimağusa İlahiyat Koleji Yapım Projesi Protokolü’nün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı’nı eleştiren Eylem, okul binalarının depreme karşı hala güvenli hale getirilmediğini, Lefke Gazi Lisesi öğrenci ve velilerinin isyanda olduğunu belirtti.

Eylem, söz konusu okullarda oluşan hasarların, sıva ve boyayla kapattırıldığını ya da “riskli” listesinden çıkarıldığını savundu. “Okullarımız, okul idarelerimiz, öğretmenlerimiz; inşaatlar, konteynerler, kalabalık sınıflar, eksik kadrolar, sahte tam gün ve daha birçok sorunla boğuşurken böyle bir dayatmanın gündeme getirilmesi kabul edilebilir değildir.” diyen Eylem, hükümet ve meclise eleştirilerde bulundu.

Gazimağusa’ya İlahiyat Koleji yapılması için onay veren hükümeti eleştiren Eylem, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda laik, bilimsel ve aklı özgürleştiren eğitim ile laik, demokratik, özgür, bağımsız bir toplum için mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

-Baybora

KTÖS Başkanı Mustafa Baybora da, Kıbrıs Türk toplumunun kimliğinin, kültürünün dönüştürülmesi için planlanan politikaların, eğitim aracılığıyla dayatılmak istendiğini öne sürdü.

Özellikle iki öğretmen sendikası ve toplumun aydınlık ve ilerici kesimleri olarak bu duruma karşı çıkmaya devam edeceklerini kaydeden Baybora, Kıbrıs Türk toplumunun, kimliğinin, kültürünün ve kendine özgün yaşam tarzının değiştirilmeyeceğini vurguladı.

Baybora, ülkedeki ihtiyacın; adaletli bir düzen, insan hakları, demokrasi, yoksulluğun ortadan kaldırılması ve gelecekle ilgili endişeler ile gayelerin giderilmesi politikaları olduğunu; bunun ilahiyat olmadığını belirtti.

Ülkenin, "Kara para, fuhuş ve rant cennetine" çevrildiğini iddia eden Baybora, bu anlayışın karşısında durmaya korkmadan devam edeceklerini söyledi.

Baybora, Türkiye Dışişleri Bakanı'nın son yaptığı açıklamayı talihsiz olarak nitelendirdi.

-Gökçebel

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel ise, Kıbrıs Türklerinin yıllardır kendi karakterini, iradesini, yaşam tarzını, dilini, dinini korumayı başardığını ve saygı beklediğini belirtti.

“Kıbrıs'ta projeleriniz var ama burası bizim vatanımız.” diyen Gökçebel, Kıbrıs Türk toplumunun ne Türklüğünden ne dininden ne yaşam biçiminden ne dilinden taviz vermeden canını verdiğini kaydetti.

Gökçebel, "Başörtüsü, ilahiyat, tarikatlar konuları ile sosyal, kültürel ve siyasal politikaların bir dayatma aracına dönüştürüldüğünü" öne sürerek, bunun karşısında duran ve demokrasi, insan hakları, Atatürk ilke ve inkılapları, aydınlık bir ülke, çocuklarının özgürleşmesi ile gelecek için mücadele eden insanların aşağılandığını, ötekileştirildiğini ve düşmanlaştırılmaya çalışıldığını savundu.

Gökçebel, Türkiye Dışişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamayı kabul etmediklerini ifade ederek, hükümete eleştirilerde bulundu, meclisin temsiliyetinin kalmadığını iddia etti.