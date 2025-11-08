Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde “KKTC’de ikamet izinsiz kalma, mülke tecavüz, bina açma ve sirkat” suçlarından yargılanan Yusuf Baygut, 24 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıç, sanığın 22 Temmuz tarihinde saat 03.25'de Lefkoşa'da Yüzbaşı Tekin Yurdabak Caddesi Marmara Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir marketin kapalı olduğu esnada alüminyumdan mamul arka giriş kapısını hasar vermeksizin açıp içeriye girmesine müteakip kasanın alt kısmında kilitsiz halde muhafaza edilen toplam 69 bin 405 TL nakit parayı sirkat ettiğini söyledi. Yargıç, sanığın olaydan bir gün önce marketin çevresinde aracıyla gezip, gözlem yaptığını açıkladı.

Yargıç, sanığın incelenen kamera görüntülerinden Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandığını, tasarrufunda toplamda 57 bin 515 TL nakit para emare olarak alındığını açıkladı.

Yargıç kararına şöyle devam etti:

Meselenin olguların bakıldığı zaman sanık olaydan bir gün önce marketin olduğu yere gelip 3 dakika oralarda gezinip gözlem yapmıştır. Sonrasında ise sabah 03.00 civarı markette çalışan son işçi marketi kapattıktan sonra marketin içerisine girip söz konusu paraları sirkat etmiştir. Sanık önceden planlayarak bu suçu işlemiştir.

Suçun işleniş şekli sanık aleyhine ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendiririz. Keza sanığın bu suçları işlediği tarihte ve 29 Kasım 2022 tarihinden beri KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiğini görmekteyiz.

Sanık ülkemize okumak için gelmiş ve akabinde izinsiz duruma düşerek huzurumuzdaki suçları da işlemiştir. Bir kişinin eğitim amacıyla geldiği bir ülkede kaçak durumda kalmaya devam etmesi ve kaçak durumda iken başka suçlar işlemesi hoş görülebilir bir durum olmayıp bu hususu ceza takdirinde sanık aleyhinde dikkate alırız.”

Yargıç, sanığı 4 davadan 24 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.