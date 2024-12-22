Stadyum:Gazimağusa Dr. FazılKüçükStadı

Hakemler: EmreÖztaşlı, Emir Turalı, BurakYiğit

Çanakkale:Umut, YunusKalaycı, AhmetArıtaş, Arda, Mustafa Gök, Ekrem, Eren, Hakan, Deniz, Çağdaş, Mehmet Özsoy

Dipkarpaz: İbrahim, Bavver, Erencan, Berkan, Fırat, Anıljan, Baran, HüseyinKarakuş, Yekta, HasanEmre, Yaşar

Goller: 46 ve 56.Dk Baran, 61.Dk Anıljan (Dipkarpaz)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Birinci Ligde Süleyman Göktaş Sezonu'nun14. hafta maçında Çanakkale TSK, Dipkarpaz TSK’yı konuk etti.

Dr. Fazıl Küçük Stadında oynanan Çanakkale TSK – Dipkarpaz TSK maçını Emre Öztaşlı yönetti. Her 2 takımın da birçok gol pozisyonundan yararlanamadığı ilk devre 0 – 0 sona erdi.

İkinci devreye ise Dipkarpaz oldukça etkili başlarken, Çanakkale karşısında 46’da Baran ile öne geçti. 0 – 1 Baran 56’da skoru 0 – 2 yaparken, 61’de Anıljan skoru 0 – 3 yaptı. Dipkarpaz’ın tempoyu düşürmesinden sonra maçta başka gol olmayınca 90 dakika 0 – 3 sona erdi.