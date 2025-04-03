Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), tüm ortaokul, lise ve meslek liselerinde eylem düzenleyerek bilimsel, laik eğitimi savunmaya ve hakları için mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Okul önlerinde saat 10.00'da gerçekleştirilen eylemde hazırlanan ortak açıklama okullardaki sendika temsilcisi öğretmenler tarafından okundu.

Eğitimde çeşitli sorunlar yaşandığı, sınıfların mevcut öğrenci sayısına uygun olmadığı ve bazı okullarda konteyner sınıflarda kalabalık gruplar halinde eğitim verildiği belirtilen açıklamada tam gün eğitim programının eğitimle örtüşmediği, uzun saatler okulda kalmalarına rağmen öğrencilerin temel ihtiyaçlarının yeterince karşılanmadığı savunuldu. Açıklamada güvenlik görevlisi eksikliği nedeniyle öğretmenlerin ek sorumluluk üstlenmek zorunda kaldığı da belirtildi.

Öğretmenlerin eksik kadrolar nedeniyle yoğun nöbet yüküyle karşı karşıya kaldığı kaydedilen açıklamada bu durumun öğrencilerin eğitim hakkını olumsuz etkilemesinin öğretmenlerin esas kaygısı olduğu belirtildi.

Bazı okullarda laboratuvar eksikliği nedeniyle uygulamalı derslerin yeterince yapılamadığı kaydedilen açıklamada, Bakanlığın bu durumu “denklik” sorunu olarak gündeme getirdiği savunuldu.

Okul binalarının fiziki durumunun risk oluşturabileceği de ifade edilen açıklamada, okulların depreme dayanıklılığı konusunda kesin bir rapor bulunmadığı ve bu durumun eğitim sürecinde kaygıya yol açtığı da kaydedildi.

"Göç Yasası” kapsamında göreve başlayan öğretmenlerin özlük haklarında geçmiş yıllara kıyasla gerileme yaşandığı öne sürülen açıklamada, yeni atanan öğretmenlerin maaşlarının aynı işi yapan diğer öğretmenlere kıyasla daha düşük olduğu belirtildi.

Müfredat değişikliğine rağmen öğretmenlerin eşitlikçi, özgür ve bilimsel eğitim anlayışından vazgeçmeyeceği vurgulanan açıklamada, öğretmenlerin bilimsel, laik eğitimi savunmaya ve hakları için mücadeleye devam edecekleri ifade edildi.

EYLEM: "KARARLILIĞIMIZI BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYACAĞIZ"

Ortak metnin okunmasın ardından İrsen Küçük Ortaokulu önünde basına konuşan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem de çağdaş, laik ve bilimsel eğitim için kararlı bir duruş sergilediklerini ifade etti. Eylem öğretmenlerin bu uğurda bedel ödeyerek mücadele ettiğini de dile getirdi.

Eylem, öğretmenlerin yaşadığı sorunları ve gösterdikleri özveriyi vurgulayan ortak metnin, saat 10.00’da tüm okullarda sendika ve okul temsilcileri tarafından okunduğunu söyledi.