KKTC Cimnastik Federasyonunda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulunun başarılı çalışmaları meyvelerini vermeye devam ederken, federasyon Türkiye Milli Takımına sporcu ve antrenör gönderecek.

KKTC Cimnastik Federasyonunun 2032 Olimpiyatları sporcu gönderme hedefi doğrultusunda çalıştırdığı sporculardan Nida Toko, Türkiye Cimnastik Federasyonundan Milli davet aldı. Nida Toko ve antrenörü Mustafa Erbulut’a gelen Milli davet cimnastik camiasını oldukça mutlu etti.

Son olarak Türkiye İlkokullar arası Artistik Cimnastik Birinciliğinde 2. olan Nida Toko ile antrenörü Mustafa Erbulut, Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından 13 – 19 Temmuz tarihleri arasında Çanakkale’de düzenlenecek olan Olimpik Sporcu Gelişim Kampına katılacaklar.