Drift NEU Event Park, 20 Haziran Cuma günü motor sporları tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği dev bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Drift NEU Event Park, Near East Bank sponsorluğunda gerçekleşen ve Türkiye Motor Sporları Şampiyonası'nın 2. ayağının da ev sahibi olacağı lansman etkinliğinde, motor sporlarının en büyük yıldızlarını bir araya getirdi. Organizasyonun mimarlarından Drift NEU Yönetim Kurulu Başkanı Enver Haskasap, etkinliğe katılan tüm sporculara ve Türkiye Motosiklet Kurumu'na teşekkürlerini iletti.

KENAN SOFUOĞLU'NDAN KUZEY KIBRIS'A ÖVGÜ YAĞMURU: "TÜRKİYE'DE DAHİ BÖYLE BİR COŞKU GÖRMEDİM"

Türk motor sporlarının yaşayan efsanesi Kenan Sofuoğlu, lansman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kuzey Kıbrıs'taki atmosferden ve ilgiden duyduğu hayranlığı dile getirdi. Sofuoğlu, "Öncelikle bizleri yalnız bırakmadığınız için herkese teşekkür ediyorum. 13 yıl önce de buraya gelmiştik, karşılaştığımız atmosfer aynı, Türkiye'de dahi görmediğim kadar etkileyici. Dünya Şampiyonası'nda dahi böyle bir coşku yaşamadım. Gerçekten gelişimize değdi. Karşılamanız ve ilginiz için teşekkür ederim" sözleriyle adadaki motor sporları sevgisine tam not verdi.

DÜNYA ŞAMPİYONU TOPRAK RAZGATLIOĞLU: "UMARIM UNUTULMAZ BİR GÜN OLUR"

Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu da etkinliğe katılanlar arasındaydı. Yoğun ilgiyle karşılaşan Razgatlıoğlu, "Bu sıcakta bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. Umarım herkes için eğlenceli ve unutulmaz bir gün olur" dedi. Kuzey Kıbrıs'ın sıcak havasına rağmen gösterilen yoğun ilgi, genç şampiyonun yüzünde gülümseme yarattı. Razgatlıoğlu, ardından yaptığı nefes kesen Drift gösterisiyle izleyicileri kendine hayran bıraktı.

GELECEĞİN YILDIZLARI CAN VE DENİZ ÖNCÜ'DEN ESPRİLİ ÇIKIŞ

Basın toplantısında, Türk motor sporlarının gelecek vaat eden genç yetenekleri Can ve Deniz Öncü kardeşler de yerlerini aldı. Samimi tavırlarıyla dikkat çeken ikili, tecrübeli isim Kenan Sofuoğlu'na esprili bir şekilde takılmaktan geri durmadılar. "40 yaşında olsan da bizi yeniyorsun" diyerek salondaki herkesi kahkahalara boğan genç yetenekler, Kenan Sofuoğlu'na duydukları saygıyı ve aralarındaki dostane rekabeti gözler önüne serdi. Öncü kardeşler, enerjik ve neşeli halleriyle motor sporlarının Türkiye'deki parlak geleceğine dair umut verdi.

BAHATTİN SOFUOĞLU "HEM ANTRENMAN YAPACAĞIZ HEM EĞLENDİRECEĞİZ"

Supersport kategorisinin yükselen yıldızı Bahattin Sofuoğlu da Drift NEU Event Park'ta düzenlenen lansman öncesi basın toplantısında boy gösterdi. Sıcak havaya rağmen etkinliğe yoğun ilgi gösteren motor sporları tutkunlarına seslenen Sofuoğlu, "Biz antrenman yaparken sizi de eğlendireceğiz. Bu sıcakta bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim" diyerek izleyicilere keyifli anlar yaşatacağının sözünü verdi.

NEFES KESEN GÖSTERİLER VE İMZA TÖRENİ

Sporcuların basın toplantısının ardından düzenlenen imza töreniyle devam eden etkinlikte, seyirciler favori isimlerinin imzalarını alma fırsatı buldu. T-shirt imzalatanlar arasında yapılan çekilişle şanslı isimler, Zayn Sofuoğlu'nun pilotluğunda bir UTV ile piste çıkma deneyimi yaşadı.

Günün en çok beklenen anlarından biri de gösterilerdi. Türkiye'nin önde gelen gösteri pilotlarından Barış Özgür'ün motosiklet şovu nefesleri kesti. Enver Haskasap, İbrahim Yücebaş ve Ahmet Bağrıaçık'ın Drift gösterileri büyük ilgi görürken, Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'nun Drift gösterisi ise adeta rüzgar gibi esti ve izleyicileri kendine hayran bıraktı. Zayn Sofuoğlu da UTV ile yaptığı şovlarla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Adrenalin ve coşku dolu bu etkinlik, Kuzey Kıbrıs'ta motor sporlarına olan ilgiyi bir kez daha gözler önüne serdi ve gelecekteki büyük organizasyonlar için beklentiyi yükseltti.