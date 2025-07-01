Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Kılıf & Kılfı Erkekler Ligi final serisi ilk maçında Gönyeli KoopBank’ı 61-58 yenen Akdeniz Spor Birliği seride 1-0 öne geçti.

Üç maç kazanım esasına göre oynanan serinin ilk maçında Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu büyük bir çekişmeye sahne oldu. Baştan sona çekişmenişn yaşandığı maçta ilk devreyi Gönyeli KoopBank rakibi karşısında 32-29 önde bitirdi. İkinci yarıda da Gönyeli KoopBank son anlara kadar önde olduğu karşılaşmada Akdeniz Spor Birliği etkili isimleri ile önce eşitliği ardından da öne geçerek maçı 61-58 kazandı ve seride 1-0 öne geçti. Maçta Akdeniz Spor Birliği’nde Hamit 19 sayı 3 top çalma 18 verimlilik, Gönyeli KoopBank’da da Doruk 18 sayı, 9 ribaund 18 verimlilikle öne çıkan isimler oldular. Serinin ikinci maçı yarın akşam Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda saat 20.00’de oynanacak.

2.LİG’DE KAZANAN KARAOĞLANOĞLU: 63-62

Erkekler 2.Lig’de şampiyonluk adaylarının maçında Karaoğlanoğlu, Yakın Doğu Gelişim’I çekişmeli bir maç sonunda 63-62 mağlup etti. Karaoğlanoğlu bu galibiyetle puanını 9’a çıkararak liderliğini sürdürdü, Yakın Doğu Gelişim ise ilk yenilgisini aldı.

U 14’TE SOYER AKSU YARI FİNALDE

Ttec U 14 Erkekler Ligi Play-Off çeyrek final maçında Soyer Aksu, Yakın Doğu Üniversitesi karşısında 79-31 kazandı ve yarı finale çıkan taraf oldu.