Adanın en görkemli oteli Merit Royal Diamond, dünya yıldızlarını misafirleriyle buluşturmaya devam ediyor. Yaz boyunca muhteşem konserlere ev sahipliği yapan Diamond sahnesi, geçtiğimiz Cumartesi, Arap popunun kraliçesi Nancy Ajram’ı ağırladı.

Güzelliğini ve zarafetini tamamlayan mavi payetli elbisesi ile göz kamaştıran Nancy Ajram, büyüleyici sesi ve sahne performansı ile de hayranlarından tam not aldı. En sevilen şarkılarından “Aah W Noss” ile sahneye çıkan Lübnanlı sanatçı, “Bizi bir kez daha bir araya getiren Merit ailesine çok teşekkür ederim. Sizi görmek çok güzel. Hepiniz hoş geldiniz” diyerek konserine başladı. Hareketli parçalarının yanı sıra duygusal şarkılarını da seslendiren Nancy Ajram, kendisini dinlemeye gelen Lübnanlı şarkıcı Walid Toufic ile de düet yaparak tam bir müzik şöleni yaşattı.

Samimi tavırları ile gönülleri fetheden Nancy Ajram, bini aşkın müzik severe hafızalardan silinmeyecek bir konser verirken hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.