İkamet izni işlemlerinde sahte kira sözleşmesi ve sahte ikametgah belgesi düzenlenerek tedavüle sürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Yenicami Mahallesi Muhtarı Selim Özdemir, eşi Kezban Özdemir ve Aycan Yenigür Avano, dün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkeme, zanlıların teminatla serbest kalmasına emir verdi.

Bu arada, aynı meseleyle ilgili dün mahkemeye çıkarılan 12 zanlıdan dördü cezaevine gönderildi, diğer zanlılar ise tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest kaldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren Tahkikat Memuru yıl içerisinde meydana gelen “Resmi Evrak Sahteleme, Sahtelenmiş Resmi Evrağı Tedavüle Sürme, Sahtekarlıkla Kayıt Temini ve Sahtekarlıkla Para Temini” meselelerinde zanlı isminin baş harfleri S.Ö., K.Ö. ve A.Y.A.’nın methalder olduğunu kaydetti.

Lefkoşa Muhaceret Şubesi’nden alınan bilgide, zanlı Selim Özdemir, eşi Kezban Özdemir ve Aycan Yenigür Avano.’nın, zanlı Kezban Özdemir adına kayıtlı bulunan ve içerisinde kiracısı bulunan evleri yabancı uyruklu şahıslara, KKTC’de ikamet izni almalarına olanak sağlamak amacıyla sahte kira sözleşmesi ve sahte ikametgâh belgesi düzenlediklerini kaydetti.

Sahte kira sözleşmelerinin Lefkoşa Vergi Dairesi’ne onaylatıldıktan sonra sahte ikamet belgeleriyle Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesi’ne tedavüle sürüldüğünü kaydeden polis, bu yolla söz konusu şahıslar adına oturma izni işlemlerinin başlatılmasını ve onaylanmasının sağlandığını belirterek sahtekarlıkla kayıt ve 63 bin 500 TL ile 470 ABD doları temin edildiğini belirti.

Zanlı Selim Özdemir’in yazılı dava tebliğini kabul ettiğini kaydeden polis diğer zanlıların ise kabul etmediğini dile getirdi.

Ayrıca zanlı Aycan Yenigür Avano’nın 16 Aralık’ta mahkemeye çıkarılarak aleyhinde üç gün tutukluluk temin edildiğini kaydeden polis, doktor kontrolüne götürülen zanlının kan şekeri ve idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle bugüne değin hastanede gözetim altında tutulduğunu ifade etti.

Zanlının doktorun onayıyla mahkeme huzuruna çıkarıldığı aktaran polis mahkemeden sonra yatılı tedavisinin devam edeceğini belirtti.

Sözer, zanlıların davalarında hazır bulunması için mahkemeden uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Şevket Gazi, zanlıların yurt dışına çıkışının yasaklanmasını, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslim etmelerini, 40 bin TL nakit teminat yatırması ve ikişer kefilin 500 bin TL kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalmalarını emretti.