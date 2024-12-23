Muğla'da dün sabah saat 10.00 sıralarında Antalya'ya hasta almaya gitmek için havalanan ambulans helikopter, havalandıktan bir süre sonra yoğun sis nedeniyle Eğitim ve Araştırma Hastanesi binasına çarparak boş alana düştü. Düşen helikopterde iki pilot, bir doktor ve bir sağlık çalışanı bulunuyordu.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada 2 pilot, 1 hekim ve 1 personel hayatını kaybettiği öğrenildi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, "Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans helikopter kalkış esnasında eğitim araştırma hastanesinin 4. katına çarparak düşüyor. İçerisinde bulunan 1 pilot, 1 hekim ve 1 personelimiz hayatını kaybetti. Yoğun sis var, kazanın nedeni araştırılıyor" şeklinde açıklama yaptı.

Hastanenin iç kısmında herhangi bir sıkıntı olmadığını sadece hasar meydana geldiğini aktaran Akbıyık, kazanın nedeniyle ilgili araştırmaların devam ettiğini bildirdi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Turhan Togan, hastanedeki hastaların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Togan, çarpmadan dolayı hastane içinde herhangi bir yaralanma yaşanmadığını belirtti.

Olay yeri incelemesinin ardından kazada hayatını kaybeden kişilerin Pilot Tamer Gönül, Pilot Bayram Çiçek, Dr. Cengiz Coşkun ve Acil Tıp Teknisyeni Selçuk Soykan olduğu tespit edildi.

Ölen pilotlardan Tamer Gönül’ün, KKTC’deki Dış Basın Birliği Genel Sekreteri Taner Gönül'ün ağabeyi olduğu öğrenildi.

Dış Basın Birliği, Dış Basın Birliği Genel Sekreteri Taner Gönül'ün ağabeyi pilot Tamer Gönül'ün Muğla'daki helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Mesaj şöyle:

“Merhum Tamer Gönül, Türk Silahlı Kuvvetlerine yıllarca değerli hizmetlerde bulunmuş ve albay rütbesiyle emekli olduktan sonra sağlık alanında hizmet etmek amacıyla ambulans helikopter pilotluğu yapmaya başlamıştı. Tamer Gönül’e ve kazada hayatını kaybeden diğer kardeşlerimize Allah’tan rahmet, başta değerli kardeşimiz Taner Gönül olmak üzere tüm Gönül ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz