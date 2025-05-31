Peng Yujiang, Çin'in kuzeyindeki Çinglian Dağları'ndan yaklaşık 3 bin metre yükseklikten havalanmıştı. Gansu Eyaleti Hava Sporları Derneği'nin hazırladığı soruşturma raporuna göre, kısa süre önce satın aldığı ikinci el ekipmanı test etmek istemişti.

Ancak kalkıştan yaklaşık 20 dakika sonra güçlü bir hava akımına kapıldı ve bu akım onu uçakların uçtuğu irtifaya, yani 5 bin metreden fazla yukarıya, neredeyse Everest yüksekliğine, taşıdı. The Guardian'ın haberine göre, bu sırada gökyüzünün üst katmanlarına çıktı.

Peng'in paraşütüne yerleştirdiği kameradan elde edilen görüntülerde, bulutların üzerinde buzla kaplı bir halde olduğu ve sıcaklığın -35 dereceye kadar düştüğü görülüyor.

Hava Sporları Derneği'nin Peng ile yaptığı görüşmeye dayanan bir habere göre, Peng bir saatten uzun süre havada kaldı ve hala yerde olan arkadaşı Gu Zhimin ile telsiz bağlantısını sürdürdü.

İniş yapmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Yükselmeye devam ettikçe kafası karıştı ve kısa bir süreliğine bilincini kaybetti.

Sonunda, kalkış yaptığı noktadan yaklaşık 30 kilometre uzağa inmeyi başardı. Arkadaşları Gu ve bir diğeri onu orada bekliyordu. Gu, Peng'in uçuşunu ve yerdeki yorumlarını içeren videoyu Çin’in TikTok'u olan Douyin'de paylaştı ve video kısa sürede viral oldu.

Yere indikten sonra çekilen başka bir videoda Peng, yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

Ellerim donmuştu. Sürekli telsizden konuşmaya çalıştım.

Yetkililer, olayın bir kaza olduğunu kabul ederken "Normal bir insan oksijensiz 8 bin metre yüksekliğe maruz kalamaz, bu kasıtlı olarak yapılabilecek bir şey değil," dedi.

Ancak yaklaşık beş yıllık yamaç paraşütü deneyimi olan Çinli Peng, bu uçuşu planlamamış ve herhangi bir uçuş planı bildirmemişti. Bu nedenle altı ay boyunca yamaç paraşütüyle uçuş yasağı aldı.