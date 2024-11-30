Stat: Gazimağusa Canbulat Stadı

Hakemler; Kerem Ekran, Abdülkadir Karadağ, Burak Yiğit

MTG: Ufuk, Mehmet Gürlü, Zihni, Bünyamin, Emre Kuvvetlişahin, Abdoul Razak, Nevzat, Erhun, (90+5' Sinan), Doğukan, (79' Mehmet Erol), Şenol, Opa N'guette, (79' Atay)

Cihangir: Hasan Can, Uğur, Mikail, Selçuk, Erol, (82' Yusuf), Sercan, Hakan, Serge Abaka, (46' Berhan), Guy Michael Landel, (82' Oladimeji Adowole), Mbaye Babacar Diop, Mikail

Goller:Dk. 65 Şenol, Dk. 81 Atay (MTG), Dk. 68 Babacar(Cihangir)

AKSA Süper Lig'de 11. haftanın zirveyi yakından ilgilendiren en önemli maçında lider Cihangir en önemli rakiplerinden Mağusa Türk Gücü 'ne konuk oldu. Canbulat Stadı'nın dolu tribünleri önünde oynanan kritik mücadeleyi Mağusa Türk Gücü 2-1 kazandı.

Bu sonuçla MTG puanını 23'e çıkarırken Cihangir 24 puanda kaldı. Ligde önümüzdeki hafta Mağusa Türk Gücü deplasmanda Çetinkaya ile karşılaşırken Cihangir evinde Yenicami ile kozlarını paylaşacak.

20': MTG atağında Emre Kuvvetlişahin sağdan son çizgiye inip yerden ortaladı. Şenol gelişine vurdu. Erol topu kale içinden çıkardı.

27': Cihangir atağında Uğur soldan süratle ceza sahasına girdi. Yerden sert şutu kaleci Ufuk'ta kaldı.

44': Sağdan gelişen Cihangir atağında Serge Abaka sağdan kale alanı içine ortaladı. Babacar'dan önce çabuk davranan Ufuk topa sahip oldu.

45+2': MTG atağında Nevzat topu ceza sahası çizgisi üzerinde boş durumda bulunan Abdoul Razak'a çıkardı. Bu futbolcunun sert şutunda top yandan auta çıktı.

65': Cihangir savunmasının yaptığı hatada topla buluşan Erhun, topu boş durumdaki Nevzat'a çıkardı. Nevzat'ın sert şutunu yakın mesafeden kaleci Hasan Can çıkardı. Dönen topu takip eden Şenol topu ağlara gönderdi 1-0.

68': Cihangir atağında Bünyamin-Babacar mücadelesinde Bünyamin yerde kalınca topla çabuk dönen Babacar ceza sahası çizgisi üzerinden sert bir şutla topu ağlara gönderdi 1-1.

71': Cihangir 'de kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Muhittin 'in direk kaleye giden vuruşunu kaleci Ufuk direk dibinden kornere çeldi.

81': MTG atağında Nevzat ceza sahası içine ortaladı. Oyuna yeni girmiş olan Atay direk dibinde köşeden topu ayak koyarak ağlara gönderdi 2-1.

90+6': Mağusa Türk Gücü atağında sağ çaprazdan ceza alanına giren Şenol'un sert şutu direği sıyırarak auta çıktı.