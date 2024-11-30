Basel Holding’in ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK), organize ettiği ralli şampiyonasınınsekizinci ve finalyarışı iki günlük programla yapılıyor. Geçtiğimiz sezonun da finali olarak yapılan “Çağkan Yapı-Near East Bank Rallisi”ilk günü Akdeniz bölgesinde geçilen 4 etapla yapıldı. Yaklaşık 15 kilometrelik zorlu ve keyifli etapların sonunda zirvede Volkswagen Polo GTI R5 ile Goodyear Racing Team adına yarışan Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ikilisi yer aldı. 4 etapta da en iyi dereceyi yapmayı başaran ikili liderlik koltuğunda otururken, 4 etapta da en iyi ikinci dereceyi elde eden, Skoda Fabia R5 ile Goodyear Racing Team adına yarışan Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisi ikinci sırada yer almayı başardı. Şampiyonada sezon boyunca topladığı puanlarla liderlik koltuğunda oturan ve daha kontrollü bir ralli geçiren Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi üçüncü sırada ilk günü tamamlayan ekip oldu. NEU Drift Racing Team adına Volkswagen Polo GTI R5 ile yarışan Haskasap-Mulla ikilisi mevcut sıralama ile yarış tamamlanırsa şampiyonluklarını ilan edecekler. Günün lideri Alptürk-Çağla ikilisi, aynı zamanda Sınıf 2’de de liderlik koltuğunda otururken, Sınıf 1 lideri Stage Cars Rally Team adına Mitsubishi Lancer Evo 10 ile yarışan Ahmet Özerdem-Kani Avkıran ikilisi oldu. Sınıf R lideri Tolga Güllü-Hasan Önderol ikilisi olurken, Sınıf 4’te şampiyonluğunu ilan eden Özhan Karaduman-Ahmet Buzlukçuoğlu ikilisi günün lideri konumunda bulunuyor. Selen Bilgimer-Sabahattin Dağlı ikilisi ile Hüseyin Yarkıner-Ümit Kolçak ikilisinin mekanik sorun yaşayarak ilk günü tamamlayamadığı rallide, yarışın favorilerinden Fikri Macila-Harun Çakır ikilisi de dördüncü sırada yarışı sürdürürken, Macila’nınhasta olması nedeniyle çekilmek zorunda kaldılar.

6 Üçüncü Enver Haskasap 1

Pazar günü YDÜ içerisinde ralli şov yapılacak

Basel Holding, Near East Bank ve Çağkan Yapı’nın yanı sıra, İkas Süpermarket, Basel Energy, Polaris, GenPower, GoPro, Limon, Sportface, Aveon Sigorta, Rinata Parts & Oil, Chagla Car Care, Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu, Car&Cars, Dorana Turizm ve Eurol’un da katkıları ile gerçekleştirilen yarışta 1 Aralık 2024 Pazar günü Alayköy Sanayi Bölgesi ile Hipodrom arasında hazırlanan etap iki kez geçilecek. Güne 09.30’dan itibaren servis alarak başlayacak olan ekipler 10.30’da Alayköy 1 etabını, 11.30’da da Alayköy 2 etabını geçecekler. Ardından YDÜ’ye dönecek olan ekipler servis alıp İkas Seyirci Özel Etabı’nı geçecekler. Yakın Doğu Üniversitesi içerisinde hazırlanacak seyirci özel etabı 14.45’ten itibaren yapılacak ve ralli İkas Süpermarket önünde yapılacak ödül töreni ile son bulacak. İkas SSS seyirciler için ücretsiz olacak ve Drift araçları, tırmanma araçları yine seyircilere keyifli anlar yaşatacak.

 

Program

1Aralık Pazar                                                        

Servis BYDÜ: 09.35

ÖE5 Alayköy 1: 10.33

Drift pilotları piste indi Drift pilotları piste indi

ÖE6 Alayköy 2: 11.36

Servis C YDÜ: 12.06

ÖE7 İkas SSS: 14.49

Podyum İkas Süpermarket: 15.30

Çağkan Yapı-Near East Bank Rallisi İlk Gün Dereceleri:

No.

Takım

Pilot

Co-Pilot

Araç

Sınıf

Derece

1

6

Goodyear Racing Team

Cevdet Alptürk

Mehmet Çağla

Volkswagen Polo GTI Rally2

2

34:02.7

2

2

Goodyear Racing Team

Çağkan Bozalanlar

Hasan Evrensel

Skoda Fabia Rally2

2

34:50.6

3

1

NEU Drift Racing Team

Enver Haskasap

Halil Mulla

Volkswagen Polo GTI Rally2

2

36:03.7

4

14

Stage Cars Rally Team

Ahmet Özerdem

Kani Avkıran

Mitsubishi Lancer EVO10

1

37:07.5

5

8

Goodyear Racing Team

Cem Yudulmaz

Ahmet Gürün

Ford Fiesta Rally2

2

37:41.0

6

15

Goodyear Racing Team

Mehmet Çocuk

İrfan Topcu

Ford Fiesta S2000

2

37:51.9

7

4

Goodyear Racing Team

Oktay Çocuk

Hüseyin Çocuk

Skoda Fabia Rally2

2

38:36.1

8

7

Bilgimer Rally Team

Sadık Bilgimer

Buse Bilgimer

Mitsubishi Lancer EVO8

1

39:08.9

9

20

Tolga Güllü

Hasan Önderol

Canam Maverick

R

39:15.5

10

21

NEU Drift Racing Team

Erdaş Uçaner

Arkın Şevketoğlu

Canam Maverick

R

40:12.8

11

10

Çelebçi Motorsport Team

Mustafa K.Baran

Gökan Bolatçıoğlu

Ford Fiesta Proto

1

40:41.1

12

12

Biricik Rally Team

Hakan Biricik

Ahmet Biricik

Subaru Impreza

1

42:19.2

13

18

Karaduman Rally Team

Özhan Karaduman

Ahmet Buzlukçuoğlu

Fiat Palio

4

48:59.8

14

3

Bilgimer Rally Team

Selen Bilgimer

Sabahittin Dağlı

Mitsubishi Lancer EVO6

1

57:02.2

15

17

Bilgimer Rally Team

Hüseyin Yarkıner

Ümit Koçak

Mitsubishi Lancer EVO7

N

1:02:31.5

16

5

Macila Rally Team

Fikri Macila

Harun Çakır

Volkswagen Polo GTI Rally2

2

DNF

 