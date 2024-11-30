Basel Holding’in ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK), organize ettiği ralli şampiyonasınınsekizinci ve finalyarışı iki günlük programla yapılıyor. Geçtiğimiz sezonun da finali olarak yapılan “Çağkan Yapı-Near East Bank Rallisi”ilk günü Akdeniz bölgesinde geçilen 4 etapla yapıldı. Yaklaşık 15 kilometrelik zorlu ve keyifli etapların sonunda zirvede Volkswagen Polo GTI R5 ile Goodyear Racing Team adına yarışan Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ikilisi yer aldı. 4 etapta da en iyi dereceyi yapmayı başaran ikili liderlik koltuğunda otururken, 4 etapta da en iyi ikinci dereceyi elde eden, Skoda Fabia R5 ile Goodyear Racing Team adına yarışan Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisi ikinci sırada yer almayı başardı. Şampiyonada sezon boyunca topladığı puanlarla liderlik koltuğunda oturan ve daha kontrollü bir ralli geçiren Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi üçüncü sırada ilk günü tamamlayan ekip oldu. NEU Drift Racing Team adına Volkswagen Polo GTI R5 ile yarışan Haskasap-Mulla ikilisi mevcut sıralama ile yarış tamamlanırsa şampiyonluklarını ilan edecekler. Günün lideri Alptürk-Çağla ikilisi, aynı zamanda Sınıf 2’de de liderlik koltuğunda otururken, Sınıf 1 lideri Stage Cars Rally Team adına Mitsubishi Lancer Evo 10 ile yarışan Ahmet Özerdem-Kani Avkıran ikilisi oldu. Sınıf R lideri Tolga Güllü-Hasan Önderol ikilisi olurken, Sınıf 4’te şampiyonluğunu ilan eden Özhan Karaduman-Ahmet Buzlukçuoğlu ikilisi günün lideri konumunda bulunuyor. Selen Bilgimer-Sabahattin Dağlı ikilisi ile Hüseyin Yarkıner-Ümit Kolçak ikilisinin mekanik sorun yaşayarak ilk günü tamamlayamadığı rallide, yarışın favorilerinden Fikri Macila-Harun Çakır ikilisi de dördüncü sırada yarışı sürdürürken, Macila’nınhasta olması nedeniyle çekilmek zorunda kaldılar.

Pazar günü YDÜ içerisinde ralli şov yapılacak

Basel Holding, Near East Bank ve Çağkan Yapı’nın yanı sıra, İkas Süpermarket, Basel Energy, Polaris, GenPower, GoPro, Limon, Sportface, Aveon Sigorta, Rinata Parts & Oil, Chagla Car Care, Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu, Car&Cars, Dorana Turizm ve Eurol’un da katkıları ile gerçekleştirilen yarışta 1 Aralık 2024 Pazar günü Alayköy Sanayi Bölgesi ile Hipodrom arasında hazırlanan etap iki kez geçilecek. Güne 09.30’dan itibaren servis alarak başlayacak olan ekipler 10.30’da Alayköy 1 etabını, 11.30’da da Alayköy 2 etabını geçecekler. Ardından YDÜ’ye dönecek olan ekipler servis alıp İkas Seyirci Özel Etabı’nı geçecekler. Yakın Doğu Üniversitesi içerisinde hazırlanacak seyirci özel etabı 14.45’ten itibaren yapılacak ve ralli İkas Süpermarket önünde yapılacak ödül töreni ile son bulacak. İkas SSS seyirciler için ücretsiz olacak ve Drift araçları, tırmanma araçları yine seyircilere keyifli anlar yaşatacak.

Program

1Aralık Pazar

Servis BYDÜ: 09.35

ÖE5 Alayköy 1: 10.33

ÖE6 Alayköy 2: 11.36

Servis C YDÜ: 12.06

ÖE7 İkas SSS: 14.49

Podyum İkas Süpermarket: 15.30

Çağkan Yapı-Near East Bank Rallisi İlk Gün Dereceleri: