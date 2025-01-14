Aksa liglerinde devre arası çalışmalarını sürdüren takımlar hazırlık maçlarıyla güçlerini deniyorlar.

Dün Süper Lig ekibi Mağusa Türk Gücü ile Birinci Lig ekibi Yeniboğaziçi karşı karşıya geldi. Canbulat Stadı’nda yer alan mücadele 8-0’lık skorla Mağusa Türk Gücü üstünlüğü ile tamamlandı.

Sarı yeşilli ekibin maçtaki gollerini Juvhel (3), Kenan Özer (2), Erhun Öztümer, Nevzat ve Murat kaydetti.Mağusa Türk Gücü Daikin Kıbrıs Kupası ilk turunda Pazar günü Binatlı ile karşılaşacak. Yeniboğaziçi ise ilk turda Gönyeli ile karşı karşıya gelecek.