AKSA SÜPER LİG 20. HAFTA PANORAMASI

Aksa Süper Ligin 20. Haftası ertelenen bir maç dışında tamamlanırken, lider MTG kaybetmeden yoluna devam ediyor. Haftayı galibiyetle kapatarak takipçilerinin puan farkını kapatmasına izin vermeyen MTG, farklı galibiyetlerine devam ediyor.

Onu takip eden M. Değirmenlik’le ilgili sürecin belirsizliği devam ederken, diğer takipçilerinden Doğan Türk Birliği zorlu Yeşilova deplasmanından galibiyetle dönerek zirve için iddiasını bir kez daha ortaya koydu. Lefke ise ikinci devrede yakaladığı çıkışı sürdürerek ilk 5 içinde kalmaya devam ediyor.

Orta sıralardaki takımlardan Çetinkaya teknik direktör değişikliği sonrasında Abbas Osum’la çıktığı 2. maçını da kazanarak 6. sıraya kadar yükseldi. C. B Gençlik Gücü ise konuk ettiği Gönyeli ile berabere kalarak bir basamak geriledi.

Haftanın zor maçlarından birinde iki sarı kırmızılı ekibin mücadelesinde konuk T. H. Dumlupınar Mesarya’yı yenerek ikinci devredeki ilk galibiyetini alarak derin bir nefes aldı. Alt sıraları ilgilendiren önemli mücadelede ise Göçmenköy konuk olduğu DND Gençler Birliği’ni mağlup etmeyi başararak dipten uzaklaşarak, rakibini de ateş hattında bıraktı.

Bu hafta oynanan 7 karşılaşmada 24 gol atılarak maç başına 3,5 gol ortalamasına yaklaşılırken, tüm maçlarda da gol oldu. 7 karşılaşmanın üçünü ev sahipleri üçünü deplasman takımları kazanırken bir maç ise beraberlikle sonuçlandı. Atılan 24 golün 15’ini yerli futbolcular atarken, 9 golü ise yabancı futbolcular attı.

Gol krallığı yarışında zirvede olan MTG’nin golcü ismi Şenol Şöför attığı 2 golle gol sayısını 19 yaparken, bu haftayı hat-trick yaparak kapatan Çetinkaya’nın dinamosu Mousa Traore ise 17 gole ulaşarak zirveye yaklaştı.

Bu haftaki karşılaşmalarda sarı kart sayısı düşerken kırmızı kart sayısı arttı. Oynanan 7 karşılaşmada 19 sarı kart gösterilirken, 3 kırmızı kart çıktı.

Haftanın Takımı: Göçmenköy

Süper Ligde haftanın en zorlu maçlarından biri olan Gençler Birliği ile Göçmenköy arasındaki mücadelede özellikle ilk devrede oynadığı iyi futbolla rakibini yenmeyi başaran Göçmenköy takımı haftanın takımı olmayı hak etti.

Haftanın Yıldızı: Moussa Traore (Çetnkaya)

Çetinkaya’nın yıldızı Moussa Traore, Yenicami derbisindeki harika futbolunu 3 golle süsleyerek takımını galibiyete taşırken, gol krallığı yarışında da iddialı duruma geldi.

Haftanın Teknik Direktörü: Mehmet Emin Zaim(T.H Dumlupınar)

T.H. Dumlupınar teknik direktörü Mehmet Emin Zaim, sezonun ikinci devresinin ilk 4 haftasını puansız kapatan takımını iyi toparlayarak zorlu Mesarya deplasmanından galibiyetle dönmesini bildi.

Haftanın Hakem: Zekai Töre (Mesarya – Dumlupınar)

Tecrübeli hakemlerimizden Zekai Töre, Mesarya ile Dumlupınar arasında oynanan ve oldukça çekişmeli geçen maçı ekibiyle uyum içerisinde başarıyla yönetirken, verdiği kırmızı kart da doğruydu

Haftanın Kare Ası

İrfan (Lefke) Samet (Göçmenköy),(Lefke) Kenan (DTB), Orkhan(MTG)

Haftanın On Biri

Mahmut (Dumlupınar) Mustafa (Lefke) Mehmet Gürlü (MTG) Ahmet Hatay (Çetinkaya) Orhan (Dumlupınar) Reşit (Göçmenköy) Mustafa (DTB) Berk Büyükkal (Dumlupınar) Toure (DTB) Remzi (Göçmenköy) Djabby (Çetinkaya)

AKSA Süper Lig 20. Hafta sonuçları

Çetinkaya-Yenicami : 4 – 0

Mağusa T.Gücü-Esentepe: 5 – 0

Mesarya-TH Dumlupınar: 0 – 2

A.Yeşilova-Doğan T.Birliği: 0 – 3

DND G.Birliği-Göçmenköy 0 – 2

CB G.Gücü-Gönyeli 2 – 2

Lefke-Karşıyaka 3 – 1

AKSA Süper Lig 21. Hafta programı

Doğan Türk Birliği – Mağusa Türk Gücü

Göçmenköy – Cihangir

Yenicami – Mesarya

Gönyeli – A. Yeşilova

Esentepe – Çetinkaya

T. H Dumlupınar – Lefke

Karşıyaka – DND Gençler Birliği

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu

