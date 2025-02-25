Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin, son dönemde hem eğitim, hem de bilimsel ve araştırmacılık alanında yaptığı çalışmalar dikkat çekiyor.

FARKINDALIK YARATACAK BİR ÇALIŞMA

Son olarak dünyada birçok insanın mücadele ettiği “Parkinson Hastalığı” alanında farkındalık yaratacak bir çalışma gerçekleştiren Üniversite, bunu düzenlediği basın toplantısı ile kamuoyu ile paylaştı. Bilindiği gibi tüm dünya Parkinson Hastalığı farkındalığına önemli oranda Ünlü Boksör ve Aktivist Muhammed Ali sayesinde varmış, Ali’nin hayatının son anına kadar mücadele ettiği sürece tanıklık yapmıştı. Ülkemizde de parkinson hastalığının hem farkındalığını arttırmak, hem de sağlık çalışanlarına ve parkinson hastalarına bu alanda tanı ve tedavi süreçlerine yönelik güncel bilgilendirme yapmak amacıyla üniversitenin ortaya koyduğu çalışma halktan büyük takdir topladı.

SADECE EĞİTİM DEĞİL BİLİM YUVASI

Dünyada birçok üniversite eğitim alanının yanında bilim alanında da çok önemli başarılı çalışmalara imza atarken, birçok hastalığın tedavisi ve aşısı da buralarda yapılan çalışmalar sonucunda insanlığa kazandırılmıştır. Ülkemizde yüksek öğretiminin en çok eleştirildiği konu olan bilimsel çalışma eksiliğine ise Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi bu çalışma ile farklı bir bakış açısı getirmiş durumda.

PARKİNSON İLE MÜCADELEDE ÇIĞIR AÇACAK HAMLE!

Düzenlen basın toplantısında ayrıca parkinson hastalığının erken tanısı ile tedavi süreci için kamuoyuna tanıtılan “KSTUKit” Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde büyük bir ilgiyle takip edilirken, bu kitin parkinson hastalığı alanında tanı ve tedavide yeni ufuklar açacak nitelikte olduğu ifade ediliyor. KSTUKit, real-time PCR yöntemiyle çalışıyor. Sekiz genetik varyantı analiz ederek bireylerin hastalığa yakalanma riskini yüzde 72'ye kadar azaltabilen KSTUKit için uzmanlar, “Genetik verilerle risk analizini birleştirerek erken tanıya büyük katkı sağlayacak” yorumunda bulundu. KSTUKit’in geliştirilmesi sırasında uluslararası veri tabanlarından elde edilen bilgiler kullanıldı ve kit, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından ruhsatlandırıldı.