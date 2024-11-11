

İsrail'in kuzeydeki Cibaliye'ye düzenlediği hava saldırısında 15'i çocuk olmak üzere en az 36 Filistinli hayatını kaybetti.

Sağlık yetkilileri, İsrail'in Cibaliye'de bir evi hedef alan saldırısında çok sayıda kişinin de yaralandığını doğruladı.

İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik yıkıcı saldırılarını sürdürüyor. Saldırılarda 43 bin 500'den fazla kişi hayatını kaybetti ve bölge neredeyse yaşanmaz hale geldi.

İsrail abluka altındaki bölgede gerçekleştirdiği eylemler nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım davasıyla karşı karşıya.

NETANYAHU'YA "ETNİK TEMİZLİK" SUÇLAMASI

İsrail gazetesi Haaretz, Netanyahu ve orduyu “Gazze Şeridi'nin kuzeyinde etnik temizlik operasyonu yürütmekle” suçlayan bir analiz yayınladı.

Bölgede kalan az sayıdaki Filistinlinin zorla tahliye edildiği aktarılan yazıda, “Evler ve altyapı tahrip ediliyor ve bölgede geniş yollar inşa edilerek Şeridin kuzeyindeki toplulukların Gazze Şehrinin merkezinden ayrılması tamamlanıyor” ifadeleri yer aldı.

Yazıda ayrıca, İsrail ordusunun geçtiğimiz yıl Ekim ayında başlattığı saldırıların amacının sadece “bölgedeki Hamas üyelerine yaklaşmak” olduğu iddiası reddedildi.