Stat: Mormenekşe Cemal Balses Stadı

Hakemler: Şakir Azizoğlu, Halil Erdem Canaloğlu, Mehmet Volkan Çelik.

Mormenekşe: Haluk, Ertan, İsaac, Fetin, İsmet, Mehmetali(Gökay), Sami Tünsay, Ahmet Can(Erhan), Aygün(Erdoğ), Aziz, Ramazan(Mehmet)

Binatlı: Uğur, Yusuf, Hüseyin, Hasan, Ahmet(Muhammet), Mehmet Bahattin(Salih), Eser(Ramazan) Nevzat(Nazım) Tahsin(Şahan) Erdem, Mehmet Göçben

Goller: Dk.19 Ahmetcan, Dk. 36 Ertan8Pen.) (Mormenekşe) Dk. 48 Mehmet Göçben(Binatlı).

İbrahim DALOĞLU

Aksa Birinci Ligin 11. Haftasında hem zirveyi hem alt sıraları ilgilendiren zorlu maçta Mormenekşe ile Binatlı karşı karşıya geldi.

Oldukça güzel ve yüksek tempoda oynanan karşılaşmayı Mormenekşe ilk devrede bulduğu gollerle 2 – 1 kazandı.

Dk. 19 Sağ kanatta topla buluşan İsmet Binatlı cezasına yaklaşırken yerden kestiği topla buluşan Ahmetcan rakibinden sıyrılarak çaprazdan şutunda top ters köşeden ağlarla buluştu. 1-0

Dk. 29Hızlı gelişen Mormenekşe atağında sol kanatta topla buluşan Fetin, Binatlı ceza sahasına girerken geriye kestiği topla buluşan Ramazan'ın şutunda top yandan auta gitti.

Dk.35 Mormenekşe'nin sağ kanattan gelişen atağında topla buluşan Mehmetali'nin pasında defans arkasında topla buluşan Ramazan'un şutunda kaleci topu çizgiden çıkardı.

Dk.36 Mormenekşe atağında Binatlı ceza sahası içinde topla buluşan Ramazan defansun müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Ertan topu ağlara gönderdi.

Dk. 48 Binatlı'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına yapılan ortada Mehmet Göçben'in yarı vole vuruşunda top ağlara gitti. 2-1

Dk. 60 Binatlı atağında Mormenekşe ceza sahası önünde topla buluşan Mehmet Göçben'in şutunda kaleci topu kornere çeldi.

Dk. 73 Hızlı gelişen Binatlı atağında Erdem'in Mormenekşe ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Bahattin'in şutunda kaleci topu iki hamlede kontrol etti.

Dk. 82 Mormenekşe defansından Isaac'ın uzaklaştırmakta geç kalması sonrasında topa sahip olan Mehmet Göçben'in şutunda kaleci topu kornere çeldi.

Dk. 90+5 Mormenekşe atağında Erhan’ın pasıyla Binatlı ceza sahası içinde topla buluşan Gökay’ın vuruşunda top üstten az farkla auta gitti.