Stadyum: Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı
Hakemler: Osman Özpaşa, Ahmet Genç, Furkan Türk
K.Kaymaklı: Hakkı Duvarcı, Alp Gazi, Tuğrul, Hasan Çakır, Mehmet Kaygısız, Mehmet Öztürk, Alpay, Deran, Ferhat, İlyas
Vadili: İlhan, Umut, Hacı, Osman, Cemal, Ali Gürtaç, Uğur, Mustafa Seleker, Berke, Kemal Yaşınses, Adem Kırmızı Kart: 45+1’Osman Şah (Vadili)
Goller: 34 69 ve 81.Dk İlyas, 26.Dk Ferhat, 38.Dk Alp Gazi, 83.Dk Yağış (K.Kaymaklı)- 21.Dk Adem(Vadili)
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Birinci Ligde Süleyman Göktaş Sezonu’nun 11. hafta maçında Küçük Kaymaklı, Vadili TÇBSK’yı konuk etti. Şehit Hüseyin Ruso Stadında oynanan Küçük Kaymaklı – Vadili TÇBSK maçını Osman Özpaşa yönetti. Vadili maça daha etkili başlarken, 21. Dakikada Görkem ile 1 – 0 öne geçti. Golden sonra Vadili’den Umut’un rahatsızlık yaşayarak saha dışında tedavi gördüğü anlarda 26’da Ferhat eşitliği yakaladı. 1 – 1 45+1. Dakikada yaşanan pozisyonda Osman Şah kırmızı kart görünce Vadili sahada 10 kişi kaldı. Vadilililer kırmızı karta itirazda bulundular. Bundan yararlanan Küçük Kaymaklı, İlyas ve Alp Gazi’nin golleriyle ilk devreyi 3 – 1 önde tamamladı.
Küçük Kaymaklı, 10 kişi Vadili karşısında 2. devreye etkili başlarken, kazanılan penaltı vuruşunu İlyas gole çeviremedi. İlyas penaltıdan sonra biri kafayla olmak üzere 2 gol atarken, maçta son sözü 83’te Yağış söyledi. 6 – 1
AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
11
|
6
|
4
|
1
|
41
|
13
|
28
|
22
|
2.
|
11
|
7
|
1
|
3
|
20
|
17
|
3
|
22
|
3.
|
11
|
5
|
3
|
3
|
17
|
9
|
8
|
18
|
4.
|
11
|
4
|
6
|
1
|
19
|
12
|
7
|
18
|
5.
|
11
|
5
|
3
|
3
|
10
|
9
|
1
|
18
|
6.
|
11
|
5
|
2
|
4
|
16
|
11
|
5
|
17
|
7.
|
11
|
5
|
2
|
4
|
16
|
15
|
1
|
17
|
8.
|
11
|
5
|
2
|
4
|
14
|
14
|
0
|
17
|
9.
|
11
|
4
|
4
|
3
|
16
|
14
|
2
|
16
|
10.
|
11
|
5
|
1
|
5
|
20
|
19
|
1
|
16
|
11.
|
11
|
3
|
6
|
2
|
14
|
10
|
4
|
15
|
12.
|
11
|
3
|
4
|
4
|
16
|
14
|
2
|
13
|
13.
|
11
|
4
|
0
|
7
|
20
|
25
|
-5
|
12
|
14.
|
11
|
3
|
2
|
6
|
17
|
29
|
-12
|
11
|
15.
|
11
|
1
|
4
|
6
|
9
|
26
|
-17
|
7
|
16.
|
11
|
0
|
2
|
9
|
7
|
35
|
-28
|
2