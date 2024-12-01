Stadyum: Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Ahmet Genç, Furkan Türk

K.Kaymaklı: Hakkı Duvarcı, Alp Gazi, Tuğrul, Hasan Çakır, Mehmet Kaygısız, Mehmet Öztürk, Alpay, Deran, Ferhat, İlyas

Vadili: İlhan, Umut, Hacı, Osman, Cemal, Ali Gürtaç, Uğur, Mustafa Seleker, Berke, Kemal Yaşınses, Adem Kırmızı Kart: 45+1’Osman Şah (Vadili)

Goller: 34 69 ve 81.Dk İlyas, 26.Dk Ferhat, 38.Dk Alp Gazi, 83.Dk Yağış (K.Kaymaklı)- 21.Dk Adem(Vadili)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Birinci Ligde Süleyman Göktaş Sezonu’nun 11. hafta maçında Küçük Kaymaklı, Vadili TÇBSK’yı konuk etti. Şehit Hüseyin Ruso Stadında oynanan Küçük Kaymaklı – Vadili TÇBSK maçını Osman Özpaşa yönetti. Vadili maça daha etkili başlarken, 21. Dakikada Görkem ile 1 – 0 öne geçti. Golden sonra Vadili’den Umut’un rahatsızlık yaşayarak saha dışında tedavi gördüğü anlarda 26’da Ferhat eşitliği yakaladı. 1 – 1 45+1. Dakikada yaşanan pozisyonda Osman Şah kırmızı kart görünce Vadili sahada 10 kişi kaldı. Vadilililer kırmızı karta itirazda bulundular. Bundan yararlanan Küçük Kaymaklı, İlyas ve Alp Gazi’nin golleriyle ilk devreyi 3 – 1 önde tamamladı.

Küçük Kaymaklı, 10 kişi Vadili karşısında 2. devreye etkili başlarken, kazanılan penaltı vuruşunu İlyas gole çeviremedi. İlyas penaltıdan sonra biri kafayla olmak üzere 2 gol atarken, maçta son sözü 83’te Yağış söyledi. 6 – 1

AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu

