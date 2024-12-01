Stadyum: Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı

Digitürk Kıbrıs BTM 1. Lig 3. Hafta sonuçları Digitürk Kıbrıs BTM 1. Lig 3. Hafta sonuçları

Hakemler: Osman Özpaşa, Ahmet Genç, Furkan Türk

 K.Kaymaklı: Hakkı Duvarcı, Alp Gazi, Tuğrul, Hasan Çakır, Mehmet Kaygısız, Mehmet Öztürk, Alpay, Deran, Ferhat, İlyas

Vadili: İlhan, Umut, Hacı, Osman, Cemal, Ali Gürtaç, Uğur, Mustafa Seleker, Berke, Kemal Yaşınses, Adem Kırmızı Kart: 45+1’Osman Şah (Vadili)

Goller: 34 69 ve 81.Dk İlyas, 26.Dk Ferhat, 38.Dk Alp Gazi, 83.Dk Yağış (K.Kaymaklı)- 21.Dk Adem(Vadili)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Birinci Ligde Süleyman Göktaş Sezonu’nun 11. hafta maçında Küçük Kaymaklı, Vadili TÇBSK’yı konuk etti. Şehit Hüseyin Ruso Stadında oynanan Küçük Kaymaklı – Vadili TÇBSK maçını Osman Özpaşa yönetti. Vadili maça daha etkili başlarken, 21. Dakikada Görkem ile 1 – 0 öne geçti. Golden sonra Vadili’den Umut’un rahatsızlık yaşayarak saha dışında tedavi gördüğü anlarda 26’da Ferhat eşitliği yakaladı. 1 – 1 45+1. Dakikada yaşanan pozisyonda Osman Şah kırmızı kart görünce Vadili sahada 10 kişi kaldı. Vadilililer kırmızı karta itirazda bulundular. Bundan yararlanan Küçük Kaymaklı, İlyas ve Alp Gazi’nin golleriyle ilk devreyi 3 – 1 önde tamamladı.

Küçük Kaymaklı, 10 kişi Vadili karşısında 2. devreye etkili başlarken, kazanılan penaltı vuruşunu İlyas gole çeviremedi. İlyas penaltıdan sonra biri kafayla olmak üzere 2 gol atarken, maçta son sözü 83’te Yağış söyledi. 6 – 1

 AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

Küçük Kaymaklı TSK

11

6

4

1

41

13

28

22

2.

Mormenekşe GBSK

11

7

1

3

20

17

3

22

3.

Lapta TBSK

11

5

3

3

17

9

8

18

4.

Yeniboğaziçi DSK

11

4

6

1

19

12

7

18

5.

Atoll Kozanköy KSK

11

5

3

3

10

9

1

18

6.

Türk Ocağı Limasol SK

11

5

2

4

16

11

5

17

7.

Northernland Dipkarpaz SK

11

5

2

4

16

15

1

17

8.

M. Hacıali Yılmazköy SK

11

5

2

4

14

14

0

17

9.

Hamitköy ŞHSK

11

4

4

3

16

14

2

16

10.

Serveroğlu Geçitkale GSK

11

5

1

5

20

19

1

16

11.

Yalova SK

11

3

6

2

14

10

4

15

12.

Düzkaya KOSK

11

3

4

4

16

14

2

13

13.

Binatlı YSK

11

4

0

7

20

25

-5

12

14.

Maraş GSK

11

3

2

6

17

29

-12

11

15.

Vadili TÇBSK

11

1

4

6

9

26

-17

7

16.

Çanakkale TSK

11

0

2

9

7

35

-28

2