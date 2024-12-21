Stat: Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Hakan Gök, Mehmet Volkan Çelik.

Yeniboğaziçi: Emre, Ali Çelik, Fevzi, Berat, Süleyman, Ömer(Hüseyin), Emir Ali(Hasan), Serhat(Berkem), Kenan, İbrahim(Mustafa), Ramadan

Mormenekşe: Haluk, Ertan, İsaac, Fetin, İsmet, Mehmetali(Gökay), Sami Tünsay(Aygün) Arda, Ahmet Can(Aziz), Erhan((Erdoğ), Ramazan(Mehhmet)

Gol: Dk. 5 Ahmet Can(Mormenekşe)

Aksa 1. Ligin 14. Haftasının zirveyi yakından ilgilendiren bölge derbisinde Yeniboğaziçi ile Mormenekşe karşı karşıya gelirken Mormenekşe sahadan 1- 0 galip ayrılmayı başardı.

Mormenekşe deplasmanda aldığı bu galibiyetle K.Kaymaklı’nın mağlup olması sonucunda 3 puan farkla liderliğe yükseldi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Yeniboğaziçi olurken golü bulan Mormenekşe oldu.

Dk. 5 Mormenekşe’nin hızlı gelişen atağında Erhan’ın hızla getirerek Yeniboğaziçi ceza sahasına kestiği topla buluşan Ahmetcan topu ağlarla buluşturdu. 0 – 1

Bu dakikadan sonra Yeniboğaziçi gol için yüklenirken istediği pozisyonu üretmekte zorlandı.

Dk. 40 Yeniboğaziçi atağında Ömer’in pasıyla Mormenekşe ceza sahası önünde topla buluşan Ramadan güzel vurdu ancak kaleci Haluk uzanarak topu kornere çeldi.

İlk devre Yeniboğaziçi 0 – Mormenekşe 1 şeklinde tamamlandı.

İkinci devreye Yeniboğaziçi baskılı başlamasına karşı Mormenekşe kontra ataklarla etkili olmaya çalıştı.

Dk. 65 Orta alanda topla buluşan Ramadan topla Mormenekşe ceza sahasına yaklaşarak şutunda top üstten auta gitti.

Dk. 78 Yeniboğaziçi'nin kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Ramadan vuruşunda top üst direği yalayarak auta gitti.

Dk.83 Hızlı gelişen Mormenekşe atağında topla buluşan Erhan güzel bir ara pasıyla defans arkasında Ramazan'ı buluşturdu. Ramazan kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı ancak gole izin vermedi.

Geriye kalan dakikalarda iki takımın gayreti gol getirmeyince karşılaşma Mormenkşe’nin 1 – 0 üstünlüğünde tamamlandı.

Bu sonuçla Mormenekşe 31 puanla liderlik koltuğuna otururken Yeniboğaziçi 24 puanda kalarak 3. sırada yer aldı.