Stadyum: Lefke 16 Ağustos Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Emir Turalı, Abdulkadir Karadağ

Lefke: Vedat, Yakup (78.Dk Kasım), Mustafa Tahsildaroğulları, Kemal (55.Dk Mustafa Süzgen), Armstrong, Aykut, Arda (86.Dk Okan), Kouassi, Kaan, Candy, Fourmy

MTG: Ufuk, Sinan, Zihni, Bünyamin,Mehmet Gürlü, Emre Özsin, Nehir (73.Dk Nevzat), Razak, Erhun (63.Dk Atay), Doğukan (46.Dk Hasan Evren), Şenol.

Kırmızı Kart: Dk. 68 Razak (MTG)

Goller: 57.Dk Arda, 68.Dk (P) Fourmy (Lefke)2.Dk Şenol, 45.Dk Erhun,75 ve 82.Dk Hasan Evren (MTG)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Ligde Süleyman Göktaş Sezonu'nun14. hafta maçındaLefke TSK – Mağusa Türk Gücü’nü konuk etti.

16 Ağustos Stadında oynanan Lefke TSK – Mağusa Türk Gücü maçınıEvren Karademir yönetti.

2.Dk:Lefke savunmasında Candy topu arkadaşına atmak istedi ancak top kısa düştü. Araya girip topu alan Nehir, Mustafa’dan sıyrılıp pasını yaydaki Şenol’a aktardı. Şenol’un vuruşunda top filelere gitti. LEFKE 0-1 MTG

20.Dk:Lefke atağında Arda topu ceza alanına ortaladı. Arka direkte Kouassi’nin kafa vuruşunda kaleci Ufuk topu kornere çeldi

29.Dk:Lefke atağında ceza alanı içerisinde Fourmy kafa vuruşunu yaptı ancak top kaleci Ufuk’ta kaldı

30.Dk: MTG atağında Erhun sağdan çalımlar ceza alanına girdi ve pasını Zihni’ye aktardı. Zihni’nin şutunda top kaleci Vedat’ın kucağında kaldı

35.Dk: Lefke atağında Armstrong ceza alanı dışından etkili vurdu ancak top kaleci Ufuk’tan geri döndü. Dönen topu takip eden Candy topu filelere gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle bu gol sayılmadı

45.Dk: MTG atağında topu alan Erhun sağ çaprazdan ceza alanına girdi ve Armstrong’dan sıyrılıp vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi .LEFKE 0-2 MTG

52.Dk:Lefke’de kaleyi tam karşıdan gören pozisyonda kazanılan frikiği kullanan Kaan’ın şutunda kaleci Ufuk topu köşeden kurtarmayı başardı

57.Dk: Lefke atağında Mustafa sağdan topu ceza alanındaki Fourmy’e aktardı. Fourmy , pasınıKouassi’ye verdi ve Kouassi geriden destek veren Arda’yı topla buluşturdu. Arda’nın şutunda top filelere gitti. LEFKE 1-2 MTG

62.Dk:MTG’deRazak, Kouassi’ye yaptığı faul sonrasında 2.sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı

67.Dk :Lefke atağında Mustafa Süzgen topu soldan ceza alanına ortaladı. Fourmy’nin şut unda kaleci Ufuk’tan dönen topu alan Candy,Nehir ‘in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Evren Karademir penaltı noktasını gösterdi

68.Dk: Atışı kullanan Fourmy topu filelere gönderdi. Lefke 2-2 MTG

75.Dk: MTG’de ceza yayına yaklaşık 20Metre uzaklıkta sağ çaprazda kazanılan frikiği kullanan Hasan Evren vuruşunda topu filelere gönderdi. LEFKE 2-3 MTG

82.Dk: MTG atağında Şenol sağdan topu ceza alanına kesti ve Hasan Evren vuruşunda topu filelere gönderdi: LEFKE 2-4 MTG