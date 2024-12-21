Stadyum: Lefke 16 Ağustos Stadı

Hakemler:  Evren Karademir, Emir Turalı, Abdulkadir Karadağ

Lefke: Vedat, Yakup (78.Dk Kasım), Mustafa Tahsildaroğulları, Kemal (55.Dk Mustafa Süzgen), Armstrong, Aykut, Arda (86.Dk Okan), Kouassi, Kaan, Candy, Fourmy

MTG: Ufuk, Sinan, Zihni, Bünyamin,Mehmet Gürlü, Emre Özsin, Nehir (73.Dk Nevzat), Razak, Erhun (63.Dk Atay), Doğukan (46.Dk Hasan Evren), Şenol.

Kırmızı Kart: Dk. 68 Razak (MTG)

Goller:  57.Dk Arda, 68.Dk (P) Fourmy (Lefke)2.Dk Şenol, 45.Dk Erhun,75 ve 82.Dk Hasan Evren (MTG)

 

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Ligde Süleyman Göktaş Sezonu'nun14. hafta maçındaLefke TSK – Mağusa Türk Gücü’nü konuk etti.

16 Ağustos Stadında oynanan Lefke TSK – Mağusa Türk Gücü maçınıEvren Karademir yönetti.

2.Dk:Lefke savunmasında Candy topu arkadaşına atmak istedi ancak top kısa düştü. Araya girip topu alan Nehir, Mustafa’dan sıyrılıp pasını yaydaki Şenol’a aktardı. Şenol’un vuruşunda top filelere gitti. LEFKE 0-1 MTG

20.Dk:Lefke atağında Arda topu ceza alanına ortaladı. Arka direkte Kouassi’nin kafa vuruşunda kaleci Ufuk topu kornere çeldi

29.Dk:Lefke atağında ceza alanı içerisinde Fourmy kafa vuruşunu yaptı ancak top kaleci Ufuk’ta kaldı

30.Dk: MTG atağında Erhun sağdan çalımlar ceza alanına girdi ve pasını Zihni’ye aktardı. Zihni’nin şutunda top kaleci Vedat’ın kucağında kaldı

35.Dk: Lefke atağında Armstrong ceza alanı dışından etkili vurdu ancak top kaleci Ufuk’tan geri döndü. Dönen topu takip eden Candy topu filelere gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle bu gol sayılmadı

45.Dk: MTG atağında topu alan Erhun sağ çaprazdan ceza alanına girdi ve Armstrong’dan sıyrılıp vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi .LEFKE 0-2 MTG

52.Dk:Lefke’de kaleyi tam karşıdan gören pozisyonda kazanılan frikiği kullanan Kaan’ın şutunda kaleci Ufuk topu köşeden kurtarmayı başardı

57.Dk: Lefke atağında Mustafa sağdan topu ceza alanındaki Fourmy’e aktardı. Fourmy , pasınıKouassi’ye verdi ve Kouassi geriden destek veren Arda’yı topla buluşturdu. Arda’nın şutunda top filelere gitti. LEFKE 1-2 MTG

62.Dk:MTG’deRazak, Kouassi’ye yaptığı faul sonrasında 2.sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı

67.Dk :Lefke atağında Mustafa Süzgen topu soldan ceza alanına ortaladı. Fourmy’nin şut unda kaleci Ufuk’tan dönen topu alan Candy,Nehir ‘in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Evren Karademir penaltı noktasını gösterdi

Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

68.Dk: Atışı kullanan Fourmy topu filelere gönderdi. Lefke 2-2 MTG

75.Dk: MTG’de ceza yayına yaklaşık 20Metre uzaklıkta sağ çaprazda kazanılan frikiği kullanan Hasan Evren vuruşunda topu filelere gönderdi. LEFKE 2-3 MTG

82.Dk: MTG atağında Şenol sağdan topu ceza alanına kesti ve Hasan Evren vuruşunda topu filelere gönderdi: LEFKE 2-4 MTG