Büyük Beden Moda Oluyor

Algılar yıkılıyor; moda camiası büyük bedenli kadınlara kucak açmaya başlıyor. Kilolu kadınların da güzel olduğunu sonunda fark eden markalar, koleksiyonlarını trendlere uyduruyor. Koyu renkler, bol kesimler bitiyor.

Bundan tam iki buçuk yıl önce duyurmuştuk Beth Ditto'nun yükselişini. O zaman Love dergisinin çok konuşulan çıplak kapağı yoktu ortalıkta. Modaevleri de henüz keşfetmemişti Gossip grubunun hayli iri solistini.



Ditto için "Yeni top model modeli," başlığını kullanırken, "Artık Victoria Beckham gibi aşırı zayıflar değil, Scarlett Johansson gibi 'normal' kadınlar seksi," müjdesini vermiş, "dünyada oturtulmaya çalışılan bilinç, bu," diye de eklemiştik. Öngörülerimizde yanılmadık.



Moda dünyasının son zamanlardaki en önemli konu başlıklarından biri, halihazırdaki güzellik kavramı, sağlığa etkileri ve tabii ki sektörün uzun zamandır görmezden geldiği büyük bedenli kadınlar... Amerikan Glamour dergisi, büyük beden manken Lizzie Miller'ın sarkık göbekli fotoğraflarını yayımladı. İngiliz modasının yükselen yıldızı Mark Fast, örme elbiselerinin her bedende iyi durduğunu kanıtlamak için, iki sezondur defilelerine iri kadınlar çıkarıyor.



Moda dünyası diğer mankenlere oranla 'kilolu' saydıkları Lara Stone'a hayran. Mad Men dizisinin en sevilen karakteri, geniş basenli, büyük göğüslü Joan. Precious filminin kilolu yıldızları Gabourey Sidibe ve M'onique medyanın yeni gözbebekleri. Alman Brigitte dergisi sıska mankenlerden vazgeçtiğini, bundan böyle normal insanları model olarak kullanacağını birkaç ay önce açıkladı.



Önemli bir gelişme bu, çünkü 0 beden meraklısı bir endüstri için son derece 'kıvrımlı' sayılıyor Ambrosio. Prada'nın geniş beden açılımı şimdilik ancak bu kadar olabiliyor. Tüm bu gelişmelerin ışığında, 'geniş beden' trendini göz ardı etmek mümkün değil.



Uluslararası manken ajansları, büyük bedenli modellerin işlerinin açıldığını söylüyor. Türkiye'de ise geniş bedenli model bulmak pek kolay değil. Moda editörü Bahar Kongel, "Türkiye'de modern görünümlü profesyonel manken bulamıyoruz. O yüzden geniş beden çekimleri için yurtdışından model getirtmek durumunda kalıyoruz," diyor.



Modanın ibresinin, tartının sağ tarafına doğru kaymakta olduğunu ünlü modaevleri de fark ediyor. Ama tasarımcıların egolarından, vizyonlarından vazgeçip geniş bedenlere uyacak kıyafetler yapması henüz zor görünüyor. Bu yüzden de büyük beden pazarındaki boşluğu, hızlı moda zincirleri doldurmaya çalışıyor.



