Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği Derneği (KKNÜB), narenciyenin ihraç edilebilmesi için Hükümete desteği arttırma çağrısında bulundu.

KKNÜB Başkanı Turgut Akçın yaptığı yazılı açıklamada, “İhracatta sıkıntılar  var. Hükümet bu sıkıntıları  aşmak  için  hem ihracata hem de üreticiye  desteğini  geçen  yıla  oranla  artırıp ton başına en az 6 TL verip ihracatın  önünün  açması  gerekir” dedi.

Akçın ayrıca üreticinin, Cypfruvex’in Greyfrut, limon ve Mandora fiyatlarını  açıklanmasını beklediğini kaydetti.

Rekoltenin 2023-2024 sezonuna göre, bazı bölgelerde  yüzde 20-30  arası  daha  düşük  olmasına  rağmen  kalite  açısından çok  daha  iyi olduğunu kaydeden Akçın, “İçinde  bulunduğumuz  bu yılda ihracatta  bazı sıkıntılar  olmasına  rağmen  birçok  sorun  çözülmüş ve ihracatın  önü  nispeten  açılmış  durumdadır, ancak  ihracat piyasasında  durgunluk var” dedi.

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  Cypfruvex’in konsantreye gidecek Greyfrut ve limon için fiyat açıklamadan hasadı tamamladığını belirten Akçın, bin 500 ton civarında Greyfrut , bin 200 ton da  limon  hasadı yapıldığını, şimdi de Cypfruvex’in fiyat  açıklamadan, konsantrede kullanmak üzere Mandora hasadına başladığını belirtti.

Bakımsız bahçelerden hasat edilecek Mandora’nın konsantre, bakımlı bahçelerden hasat edilecek ürünün de ihracat için paketlenmesi gerektiğini ifade eden Akçın, “Mandora şimdiden bazı bölgelerde dökülmeye başlamış  durumda. Onun için  süratle  kesilmeye başlanıp  paketlenmesi  gerekir,  aksi  takdirde  dökülmeden  dolayı  milli  servet  heba  olacaktır” dedi.