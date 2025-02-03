Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği Derneği (KKNÜB), narenciyenin ihraç edilebilmesi için Hükümete desteği arttırma çağrısında bulundu.

KKNÜB Başkanı Turgut Akçın yaptığı yazılı açıklamada, “İhracatta sıkıntılar var. Hükümet bu sıkıntıları aşmak için hem ihracata hem de üreticiye desteğini geçen yıla oranla artırıp ton başına en az 6 TL verip ihracatın önünün açması gerekir” dedi.

Akçın ayrıca üreticinin, Cypfruvex’in Greyfrut, limon ve Mandora fiyatlarını açıklanmasını beklediğini kaydetti.

Rekoltenin 2023-2024 sezonuna göre, bazı bölgelerde yüzde 20-30 arası daha düşük olmasına rağmen kalite açısından çok daha iyi olduğunu kaydeden Akçın, “İçinde bulunduğumuz bu yılda ihracatta bazı sıkıntılar olmasına rağmen birçok sorun çözülmüş ve ihracatın önü nispeten açılmış durumdadır, ancak ihracat piyasasında durgunluk var” dedi.

Cypfruvex’in konsantreye gidecek Greyfrut ve limon için fiyat açıklamadan hasadı tamamladığını belirten Akçın, bin 500 ton civarında Greyfrut , bin 200 ton da limon hasadı yapıldığını, şimdi de Cypfruvex’in fiyat açıklamadan, konsantrede kullanmak üzere Mandora hasadına başladığını belirtti.

Bakımsız bahçelerden hasat edilecek Mandora’nın konsantre, bakımlı bahçelerden hasat edilecek ürünün de ihracat için paketlenmesi gerektiğini ifade eden Akçın, “Mandora şimdiden bazı bölgelerde dökülmeye başlamış durumda. Onun için süratle kesilmeye başlanıp paketlenmesi gerekir, aksi takdirde dökülmeden dolayı milli servet heba olacaktır” dedi.