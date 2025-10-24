Vakfın Erhürman’dan beklentilerini dile getiren Gülbahar, “Milli politika haline gelen ve gerçekçi bir yaklaşım olan iki devletli çözümden geri adım atılamaz. Sayın Erhürman bunu asla aklından çıkarmamalıdır.” dedi.

MMV’den verilen bilgiye göre Gülbahar, vakıf olarak, Tufan Erhürman’a görevinde başarılar dilediklerini ve Erhürman’ın görev döneminde, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği, devletinin tanınması ve iki devletli çözüm vizyonundan taviz verilmemesi gerektiğini vurguladığını ifade etti.

“Uluslararası baskılar, federasyon dayatmaları veya sahte ‘yeniden birleşme’” söylemlerinin, Kıbrıs Türk halkının, devletini yaşatma ve yüceltme iradesini zayıflatmaması gerektiğini söyleyen Gülbahar, Cumhurbaşkanı Erhürman’dan beklentilerinin, yeminine ve milli davanın özüne sadık kalarak, KKTC’nin dünyada hak ettiği yeri alması için uğraşması olduğunu kaydetti.

Gülbahar, “Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa bu Anavatan Türkiye’nin de çıkarlarını gözetecek bir anlaşma olmalı, var olan gerçekler mutlaka gözetilmelidir. Milli politika haline gelen ve gerçekçi bir yaklaşım olan iki devletli çözümden geri adım atılamaz. Sayın Erhürman bunu asla aklından çıkarmamalıdır.” dedi.

Kıbrıs Türk halkının, yıllar süren varoluş mücadelesi sonunda, özden gelen haklarını kullanarak, önce Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurucu ortağı olduğunu hatırlatan Gülbahar, “Rum-Yunan ikilisinin, adayı Helen toprağı yapma hayaliyle başlattığı silahlı saldırıları sonucu bu ortaklıktan atıldıktan sonra da Anavatan Türkiye’nin büyük desteği ile haklarını koruma mücadelesini sürdürmüştür.” dedi.

Barış Harekatı ile üzerinde güven içinde yaşayabileceği bir toprak parçasına, güvenli bir vatana kavuşan Kıbrıs Türk halkının özden gelen ve tarihten kaynaklanan, egemen eşitlik ile self-determinasyon hakkını fiilen ve hukuken kullanarak KKTC’yi ilan ettiğini belirten Gülbahar, “KKTC, Mehmetçik ve Mücahit sayesinde şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıklarıyla bize ulaşan, yaşayan hak ve hukukumuzun, egemenliğimizin, bağımsızlığımızın adıdır, ta kendisidir.” ifadelerini kullandı.

Gülbahar, “Bu haklardan, statüden geri gidilmesi ne Türk milleti ne de Kıbrıs Türk halkının yararına değildir.” dedi.