Milli sporcumuz Nehir Deniz, Belçika'nın Liege şehrinde düzenlenecek olan BC Seraing İnternational 2025 Turnuvası'na katılacak.

Bir süredir Türkiye Milli Takımı ile Ankara'da kampta bulunan Milli Sporcumuz Nehir Deniz, 31 Mayıs -1 Haziran 2025 tarihleri arasında Belçika'nın Liege şehrinde düzenlenecek olan turnuvada Türkiye Milli Takımı adına yarışacak.

Tekler ve çiftler kategorisinde mücadele edecek olan Nehir Deniz 7 farklı ülkeden farklı kategorilerde 176 sporcunun katıldığı turnuvada mücadele edecek ve turnuva sonrası yine Ankara'da Türkiye Milli Takımı ile kampa girecek. Milli sporcumuza başarılar dileriz.