Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nin (KKTFAD) iş birliğinde Gazimağusa Salamis Bay Resort Conti Hotel’de 2-3-4 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Tamer Zeden Antrenör gelişim seminerine Teknik direktör, A, B, C lisans ve kaleci antrenörleri katılıyor.

ANTRENÖRLERDE EĞİTİM ZAMANI

KKTFAD Tamer Zeden Antrenör gelişim semineri ilk gün 2 Haziran Pazartesi gün Kaleci, B ve C antrenörlerinin katılırken, 3 Haziran Salı gün seminere Teknik Direktörler ve A lisanslarda katılarak tüm hocalar birlikte seminere devam edecek. 3 Haziran Salı akşamı Kaleci, B ve C lisans semineri tamamlarken, Teknik Direktör ve A lisanslar 4 Haziran Çarşamba günü seminere katılarak eğitim tamamlanacak.

MODERATÖRLER

Tamer Zeden antrenör gelişim seminerinde oturumlarda görev yapacak moderatörlerde belirlendi. Genel moderatörlüğü teknik direktörler Ahmet Ogan, Ahmet Dedekorkut’nun yapacağı Tamer Zeden antrenör gelişim seminerinde 3 Haziran Salı günü saat 14.00 de Konferans Sohbet konusunda UEFA Pro Lisans Teknik Direktör Bülent Uygun’un konuşmacı olduğu oturumda Spor Yazarları Levent Tezel, Ahmet Özsoy’un Moderatörlüğünde, saat 15.45 de Konferans Sohbet konusunda UEFA Pro Lisans Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın konuşmacı olduğu oturumda Spor Yazarları Şükrü Burağan, Tahir Topaloğlu, 17.30 da ise Konferans sohbet konusunda UEFA Pro Lisans Teknik Direktör Yılmaz Vural’ın konuşmacı olduğu oturumda ise Spor Yazarları Songuç Kürşad, Ogün Genç Kaçmaz’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek.

ÜST DÜZEY SPOR ADAMLARI

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) yönetimi, son yıllarda en kapsamlı olarak gerçekleştireceği Tamer Zeden gelişim seminerine UEFA Pro Lisans Teknik Direktör Yılmaz Vural, UEFA Pro Lisans Teknik Direktör Abdullah Avcı, UEFA Pro Lisans Teknik Direktör Bülent Uygun, UEFA TUTOR Teknik Direktör Kazım Hakan Yılmaz, Teknik direktörü Önder Karaveli, Kaleci Antrenörü ve Eğirtmeni Yalçın İnan, Prof. Dr. Erkut Konter, Prof. Dr. Bilal Utku Almedaroğlu, Dr. Erden Or, Prof. Dr. Caner Açıkada, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Behlül, ülkemizden Dr. Simay Kanan Spor Bilimcisi, Antrenör Gökhan Güvensoy seminere katılarak değer katacak.